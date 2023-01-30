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Gol makinesi Valencia

Sezonun yıldızı, Kasımpaşa karşısındaki şovuyla tek başına 3 puanı aldı 17. lig maçında 19. kez gol sevinci yaşayan Valencia krallığını sürdürdü

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Gol makinesi Valencia
Fenerbahçe'de sezonun yıldızı Enner Valencia durdurulamıyor... Gol krallığında zirvede yer alan Ekvadorlu yıldız, Kasımpaşa'ya karşı şov yaptı. 33 yaşındaki oyuncu önce 35. dakikada penaltı kazandırdı. Sonra topun başına geçtiği penaltıda direği nişanladı, tekrarında ise hata yapmadı. 39'da Ferdi'nin ortasında harika bir tek vuruşla köşeden ağları buldu. 52'de Arda'nın olağanüstü aşırtmasında direkten dönen topu iyi takip eden Valencia, hat-trick yapmayı başardı. 69'da da Batshuayi'nin direkten dönen topunu ağlara yollayarak 4. golünü atarak tarihi bir gece yaşadı. Valencia, 17. lig maçında 19. golüyle krallıkta açık ara liderliğini sürdürdü.
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