FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip devre arasında bazı bölgelere takviye yapmak istiyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine harekata geçen Kanarya, ilk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe, Bruma'nın bonservisini PSV Eindhoven'dan alıp Portekiz'in Braga takımına sezon sonuna kadar kiraladı.
Hızını kesmeyen sarı-lacivertliler sol bek bölgesine Jayden Oosterwolde'yi Parma'dan transfer etti.
Son olarak Kanarya, 10 numara pozisyonuna Barcelona'dan genç oyuncu Emre Demir'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Bright Osayi-Samuel, İngiliz ekiplerinin kancasında.
Daha önce Premier Lig kulübü Crystal Palace'ın ilgisini çeken Nijeryalı oyuncu, başka bir İngiliz takımının da radarına girdi.
Bournemouth, mevcut transfer döneminin bitiminden önce Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmak için bir anlaşma üzerinde çalışıyor.
aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İngiliz basınından derlediği habere göre; Cherries, Fenerbahçe'li oyuncuyu 12 milyon sterlinlik (Yaklaşık 13.5 milyon euro) satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
25 yaşındaki oyuncu, Ocak 2021'de Türk devi Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce tüm kariyerini İngiltere'de geçirdi.
Osayi-Samuel, 2017'de Queens Park Rangers'a geçmeden önce kariyerine Blackpool'da başladı.
28 Ocak 2021 tarihinde ise 508 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye geldi.
İstanbul'a transfer olmadan önce çıktığı 115 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 13 gol atıp 13 asist yaptı.
Oyuncu, Nijerya Milli Takımı formasıyla ilk maçına geçen Kasım ayında Portekiz karşısında çıktı.
25 yaşındaki oyuncunun bonservis değeri 9 milyon euro olarak biliniyor.
Osayi, bu sezon Fenerbahçe ile 27 maçta forma giydi.
Bu mücadelelerde gol ve asist katkısı yapamadı.
Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.