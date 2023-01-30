Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertliler Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağlarken, Emre Demir'i ise İstanbul'a getirdi. Gelecek isimler kadar gönderilecek futbolcular da merak edilirken; o isme Premier Lig ekibi kancayı taktı. İşte Fenerbahçe'ye sunulan teklif ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 19:13 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 19:14
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

Şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip devre arasında bazı bölgelere takviye yapmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine harekata geçen Kanarya, ilk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe, Bruma'nın bonservisini PSV Eindhoven'dan alıp Portekiz'in Braga takımına sezon sonuna kadar kiraladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

Hızını kesmeyen sarı-lacivertliler sol bek bölgesine Jayden Oosterwolde'yi Parma'dan transfer etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

Son olarak Kanarya, 10 numara pozisyonuna Barcelona'dan genç oyuncu Emre Demir'i kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Bright Osayi-Samuel, İngiliz ekiplerinin kancasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

Daha önce Premier Lig kulübü Crystal Palace'ın ilgisini çeken Nijeryalı oyuncu, başka bir İngiliz takımının da radarına girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

Bournemouth, mevcut transfer döneminin bitiminden önce Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmak için bir anlaşma üzerinde çalışıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İngiliz basınından derlediği habere göre; Cherries, Fenerbahçe'li oyuncuyu 12 milyon sterlinlik (Yaklaşık 13.5 milyon euro) satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

25 yaşındaki oyuncu, Ocak 2021'de Türk devi Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce tüm kariyerini İngiltere'de geçirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

Osayi-Samuel, 2017'de Queens Park Rangers'a geçmeden önce kariyerine Blackpool'da başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

28 Ocak 2021 tarihinde ise 508 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

İstanbul'a transfer olmadan önce çıktığı 115 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

Bu karşılaşmalarda 13 gol atıp 13 asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

Oyuncu, Nijerya Milli Takımı formasıyla ilk maçına geçen Kasım ayında Portekiz karşısında çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

25 yaşındaki oyuncunun bonservis değeri 9 milyon euro olarak biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Premier Lig kancası! O teklif ortaya çıktı

Osayi, bu sezon Fenerbahçe ile 27 maçta forma giydi.

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