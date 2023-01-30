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Fenerbahçe şampiyonluğa yeniden motive oldu! Galatasaray'ın ardından...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde bir süredir yaşanan olumsuz hava, Kasımpaşa galibiyetiyle beraber dağıldı. Kanarya, Kasımpaşa'yı 5-1'lik skorla mağlup etti. Maç sonrası Fenerbahçe'de, yeniden şampiyonluk için yeterli hava yakalandı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 13:24
Fenerbahçe şampiyonluğa yeniden motive oldu! Galatasaray'ın ardından...

Fenerbahçe, ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Fenerbahçe şampiyonluğa yeniden motive oldu! Galatasaray'ın ardından...

Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti.

Fenerbahçe şampiyonluğa yeniden motive oldu! Galatasaray'ın ardından...

Rakip takım erken gol bulsa da mücadeleden kopmayan Fenerbahçe, 37'nci dakikada Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı.

Fenerbahçe şampiyonluğa yeniden motive oldu! Galatasaray'ın ardından...

Üst üste 4 gole imza atan Valencia, takdirleri toplarken 90+2'nci dakikada Batshuayi karşılaşmanın kapanış golüne imza attı.

Fenerbahçe şampiyonluğa yeniden motive oldu! Galatasaray'ın ardından...

Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından ligde liderlik ve şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe şampiyonluğa yeniden motive oldu! Galatasaray'ın ardından...

Ezeli rakibi Galatasaray'ın 1 sıra gerisinde bulunan Fenerbahçe, 44 puana ulaştı.

Fenerbahçe şampiyonluğa yeniden motive oldu! Galatasaray'ın ardından...

VALENCIA DEVLEŞTİ
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, 4 golle mücadeleye damgasını vurdu.

Fenerbahçe şampiyonluğa yeniden motive oldu! Galatasaray'ın ardından...

Kasımpaşa maçında biri penaltıdan olmak üzere 4 kez rakip fileleri havalandıran Valencia, alkışları topladı.

Fenerbahçe şampiyonluğa yeniden motive oldu! Galatasaray'ın ardından...

Ligde bu sezon 19 gole ulaşan Valencia, kupada 1, Avrupa'da ise 2 gol kaydetme başarısı gösterdi.

Fenerbahçe şampiyonluğa yeniden motive oldu! Galatasaray'ın ardından...

Valencia, Kasımpaşa mücadelesindeki performansıyla kulüp kariyerinde ilk kez bir karşılaşmada 4 gol attı.

Fenerbahçe şampiyonluğa yeniden motive oldu! Galatasaray'ın ardından...

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR
Sarı-lacivertliler son 6 maçta kalesini gole kaptamadı.

Fenerbahçe şampiyonluğa yeniden motive oldu! Galatasaray'ın ardından...

Lig ve kupada oynadığı son 6 maçta sarı-lacivertliler en az bir gol kalesinde gördü.

Fenerbahçe şampiyonluğa yeniden motive oldu! Galatasaray'ın ardından...

Fenerbahçe söz konusu son 6 maçta 8 gole engel olamadı.

Fenerbahçe şampiyonluğa yeniden motive oldu! Galatasaray'ın ardından...

ARDA GÜLER BEĞENİLERİ TOPLADI
Sarı-lacivertli ekipte Arda Güler, ilk kez Kasımpaşa maçında 11'de görev aldı.

Fenerbahçe şampiyonluğa yeniden motive oldu! Galatasaray'ın ardından...

Tüm takım taraftarlarının sevgisini toplayan Arda, mücadeledeki performansıyla beğenileri topladı.

Fenerbahçe şampiyonluğa yeniden motive oldu! Galatasaray'ın ardından...

Stadı dolduran taraftarların sürekli tezahüratlarla desteklediği genç futbolcu, mücadelenin 71'inci dakikasında ise yerini Diego Rossi'ye bıraktı.

Fenerbahçe şampiyonluğa yeniden motive oldu! Galatasaray'ın ardından...

CRESPO CEZALI
Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe şampiyonluğa yeniden motive oldu! Galatasaray'ın ardından...

Kasımpaşa maçının 89'uncu dakikasında sarı kart gören Crespo, Adana Demirspor karşılaşmasında görev alamayacak.

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