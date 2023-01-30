Fenerbahçe iz sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 5-1 yenerek zirve takibini sürdürdü... 6 gollü mücadelede konuk Kasımpaşa, 24'te Fall ile öne geçti: 0-1. Ardından sahneye Valencia çıktı... Ekvadorlu yıldız 37'de çizgi ihlali nedeniyle tekrarlanan penaltı atışında skoru eşitledi: 1-1. 39, 52 ve 70'te üç gol daha atarak durumu 4-1'e getirdi. Uzatmalarda Michy Batshuayi skoru belirledi. Tempolu karşılaşmada sarı-lacivertliler birçok fırsattan da yararlanamadı.

ADANA DEPLASMANINA MORALLİ GİDECEK

Kanarya'da Arda Güler, Miha Zajc ve Ferdi Kadıoğlu sergiledikleri futbolla galibiyette pay sahibi oldular. Attila Szalai de savunmada performansıyla göz doldurdu... Fenerbahçe bu sonuçla puanını 44'e yükselterek, lider Galatasaray ile farkı yeniden 4'e indirdi. Kanarya 22. haftada perşembe günü Adana Demirspor'a konuk olacak... Ligde son 4 karşılaşmasında 3'üncü yenilgisini alan Kasımpaşa ise (3M/1B), 19 puanda kaldı. İstanbul ekibi çarşamba günü sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.

10 NUMARA BATSHUAYI

Kadıköy'de perdeyi kapatan golü atan Michy Batshuayi, ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti. Belçikalı 68 dakikada bir fileleri sarstı... Batsman ayrıca kupada 2, Avrupa'da 3 kez ağları havalandırdı; toplamda 15 gole ulaştı.

ARDA ŞOV

Kanarya'nın genç yıldızı Arda Güler, ligde bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı... 17 yaşındaki futbolcu yine şık çalımları, ince pasları ve oyun zekası ile alkış aldı. Valencia'nın 3. golünden önce yaptığı 'enfes' aşırtma vuruş ise tribünleri ayağa kaldırdı. Direkten dönen topu Valencia tamamladı. Fark ikiye çıktı, Fenerbahçe bu golle rahatladı...

CRESPO CEZALI

Fenerbahçe'de 71. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Crespo, 90. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ligde 4. sarı kartını gören Portekizli, Adana Demirspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

22

Fenerbahçe doksan dakikada 22 şutla Kasımpaşa kalesini adeta bombardımana tuttu. 11 şut çerçeveyi bulurken, 5 top gol oldu. Kasımpaşa ise bu sezon en az şut çektiği maçı Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Toplamda 4 şut çekti.

12

Kasımpaşa'yı ağırladığı son 12 Süper Lig maçının 10'unu kazanan Fenerbahçe (2B), bu karşılaşmalarda toplam 31 gol attı... Ayrıca bir sezonda aynı rakibe iki maçta 11 gol atarak tek sezonda bir rakibine karşı bunu ilk kez başardı.