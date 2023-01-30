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FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin 17 yaşındaki starı Arda Güler için daha önce Paris Saint Germain, Napoli gibi takımların devreye girdiği ifade ediliyordu. İtalyan medyası, bu kez de Arda Güler'in, Inter'in transfer listesine girebileceğini yazdı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 16:44
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Avrupa basını, her gün yeni bir transfer iddiasını ortaya atarken, bu kez konu başlığı Inter oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

İtalyan medyasında "Yeni Türk fenomen, Inter'in radarına girebilir" başlığı ile verilen haberde şu ifadelere yer verildi:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

"Gençler hakkında konuştuğumuzda, hem sevinç hem de hayal kırıklıkları yaşıyoruz ama şu anda Avrupa'da birçok büyük kulübün dikkatini çeken bir Türk yetenek var.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

25 Şubat 2005 Ankara doğumlu Arda Güler. Son haftalarda Cristiano Giuntoli (Napoli SD) gibi büyük bir stratejist tarafından izleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

Haziran 2025'te sözleşmesi bitiyor ve Türk futbolunun en çok umut verici yeteneği olarak kabul ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

27 maçta 11 gol 10 asistle U19 liginde geleceğe dair ümit vadetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

Ardından, profesyonel futbola sıçradı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

Jorge'nin Fenerbahçe'sinde oynuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

Jorge, onun hem teknik hem de profesyonel becerilerini yüceltti ve onun hakkında çok iyi konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

INTER'IN İLGİSİNİ ÇEKEBİLİR
Arda, muazzam tekniğe ve öngürlemez yeteneklere sahip.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

Kendisi ve takım arkadaşları için oyun kurabiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

Tüm pozisyonlarda gelişmeye açık.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

Futbol yeteneği çok kuvvetli ve sol ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

Inter'in de ilgisini çekebilecek bir yetenek. 17 yaşındaki Türk, izleyenleri şaşırtıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

Şu anda fiyatı 5 milyon euro civarında ancak yükselen performansı nedeniyle, bu fiyat artacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

Antonio Cassano onun için şu sözleri söylemişti:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

"Gerçek ve olağanüstü yetenek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

Youtube'da videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum.

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