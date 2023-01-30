FENERBAHÇE HABERLERİ: Inter Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Avrupa basını, her gün yeni bir transfer iddiasını ortaya atarken, bu kez konu başlığı Inter oldu.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Avrupa basını, her gün yeni bir transfer iddiasını ortaya atarken, bu kez konu başlığı Inter oldu.
İtalyan medyasında "Yeni Türk fenomen, Inter'in radarına girebilir" başlığı ile verilen haberde şu ifadelere yer verildi:
"Gençler hakkında konuştuğumuzda, hem sevinç hem de hayal kırıklıkları yaşıyoruz ama şu anda Avrupa'da birçok büyük kulübün dikkatini çeken bir Türk yetenek var.
25 Şubat 2005 Ankara doğumlu Arda Güler. Son haftalarda Cristiano Giuntoli (Napoli SD) gibi büyük bir stratejist tarafından izleniyor.
Haziran 2025'te sözleşmesi bitiyor ve Türk futbolunun en çok umut verici yeteneği olarak kabul ediliyor.
27 maçta 11 gol 10 asistle U19 liginde geleceğe dair ümit vadetti.
Ardından, profesyonel futbola sıçradı.
Jorge'nin Fenerbahçe'sinde oynuyor.
Jorge, onun hem teknik hem de profesyonel becerilerini yüceltti ve onun hakkında çok iyi konuştu.
INTER'IN İLGİSİNİ ÇEKEBİLİR
Arda, muazzam tekniğe ve öngürlemez yeteneklere sahip.
Kendisi ve takım arkadaşları için oyun kurabiliyor.
Tüm pozisyonlarda gelişmeye açık.
Futbol yeteneği çok kuvvetli ve sol ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor.
Inter'in de ilgisini çekebilecek bir yetenek. 17 yaşındaki Türk, izleyenleri şaşırtıyor.
Şu anda fiyatı 5 milyon euro civarında ancak yükselen performansı nedeniyle, bu fiyat artacak.
Antonio Cassano onun için şu sözleri söylemişti:
"Gerçek ve olağanüstü yetenek.
Youtube'da videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum.
O bir fenomen, ona aşık oldum.
Sizi çıldırtıyor, bu tip oyuncu için stadyuma gidiyorsunuz."