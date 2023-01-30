FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir'in babasından transfer açıklaması!

Fenerbahçe, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde transferlerinin ardından Emre Demir transferinde de mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde transferlerinin ardından Emre Demir transferinde de mutlu sona ulaştı.
Genç futbolcu, Barcelona ile sözleşmesini feshetti ve sarı lacivertli takım için geri sayıma geçti.
Kayserispor'dan 2 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan ve Barcelona B'de antrenmanlara çıkan Emre Demir, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e geri dönüyor.
Katalan ekibiyle kontratını fesheden Demir, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atacak.
Emre Demir'in babası Hayrettin Demir, genç oyuncunun transferine ilişkin Hürriyet'e konuştu ve şu açıklamaları yaptı:
İstanbul'dayız şu an, Emre'yi bekliyoruz. Küçükken mahallede ona Alex diyorlardı.
Saçını Alex gibi sıfır numaraya vuruyordu. Ona Alex'in formasını almıştım. Yüzü gülüyordu...
Menajer Ahmet Bulut'a 'Emre'nin yüzü ne kadar da gülüyor' dedim.
O da 'bundan sonra daha da gülecek inşallah. İstediği takıma geliyor' dedi.
Küçükken Alex dedikleri oğlumun Fenerbahçe forması giymesi bizi duygulandırdı. Hayırlısı olsun...
YUSUF YAZICI VE ALEX DE SOUZA HAYRANI
Emre Demir, Trabzonspor'dan Lille'e giden ve başarılı bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı'ya ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza'ya hayran olduğunu dile getiriyor.
Kayserispor'da ilk olarak U14 Takımı'nda forma giyen genç Emre, çıktığı 49 maçta 49 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
Daha sonra alt yaş kategorilerini hızlı bir şekilde tırmanan yetenekli futbolcu U15'da 3 maça 5 gol, U16'da 30 maçta 10 gol, U17'de ise 7 maçta 3 gol attıktan sonra, Ocak 2019'da A takım kadrosuna girdi.
Emre Demir, İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan 3. Türk futbolcu olarak da tarihe geçti.
Rüştü Reçber 2003 yılında, 30 yaşındayken bedelsiz olarak Barcelona'ya imza atmıştı.
Arda Turan ise 28 yaşında, 34 milyon euro karşılığında Katalan ekibine gitmişti.