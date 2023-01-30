Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir'in babasından transfer açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir'in babasından transfer açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin ara transferde anlaşmaya vardığı isimlerden olan genç futbolcu Emre Demir'in babası, oyuncunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 16:51 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 16:54
FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir'in babasından transfer açıklaması!

Fenerbahçe, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde transferlerinin ardından Emre Demir transferinde de mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir'in babasından transfer açıklaması!

Genç futbolcu, Barcelona ile sözleşmesini feshetti ve sarı lacivertli takım için geri sayıma geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir'in babasından transfer açıklaması!

Kayserispor'dan 2 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan ve Barcelona B'de antrenmanlara çıkan Emre Demir, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e geri dönüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir'in babasından transfer açıklaması!

Katalan ekibiyle kontratını fesheden Demir, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir'in babasından transfer açıklaması!

Emre Demir'in babası Hayrettin Demir, genç oyuncunun transferine ilişkin Hürriyet'e konuştu ve şu açıklamaları yaptı:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir'in babasından transfer açıklaması!

İstanbul'dayız şu an, Emre'yi bekliyoruz. Küçükken mahallede ona Alex diyorlardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir'in babasından transfer açıklaması!

Saçını Alex gibi sıfır numaraya vuruyordu. Ona Alex'in formasını almıştım. Yüzü gülüyordu...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir'in babasından transfer açıklaması!

Menajer Ahmet Bulut'a 'Emre'nin yüzü ne kadar da gülüyor' dedim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir'in babasından transfer açıklaması!

O da 'bundan sonra daha da gülecek inşallah. İstediği takıma geliyor' dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir'in babasından transfer açıklaması!

Küçükken Alex dedikleri oğlumun Fenerbahçe forması giymesi bizi duygulandırdı. Hayırlısı olsun...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir'in babasından transfer açıklaması!

YUSUF YAZICI VE ALEX DE SOUZA HAYRANI

Emre Demir, Trabzonspor'dan Lille'e giden ve başarılı bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı'ya ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza'ya hayran olduğunu dile getiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir'in babasından transfer açıklaması!

Kayserispor'da ilk olarak U14 Takımı'nda forma giyen genç Emre, çıktığı 49 maçta 49 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir'in babasından transfer açıklaması!

Daha sonra alt yaş kategorilerini hızlı bir şekilde tırmanan yetenekli futbolcu U15'da 3 maça 5 gol, U16'da 30 maçta 10 gol, U17'de ise 7 maçta 3 gol attıktan sonra, Ocak 2019'da A takım kadrosuna girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir'in babasından transfer açıklaması!

Emre Demir, İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan 3. Türk futbolcu olarak da tarihe geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir'in babasından transfer açıklaması!

Rüştü Reçber 2003 yılında, 30 yaşındayken bedelsiz olarak Barcelona'ya imza atmıştı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalyan devi Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..."
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı!
EYT MECLİSE GİRDİ | EYT 10 günlük süre şartı nedir? Kimleri kapsıyor? EYT başvuruları ne zaman başlayacak?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi (30 Ocak)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'yle anlaşmıştı! Babasından transfer sözleri F.Bahçe'yle anlaşmıştı! Babasından transfer sözleri 16:50
İtalyan devi Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..." İtalyan devi Arda Güler'in peşinde! "Türk fenomen..." 16:43
Manisa FK'da flaş ayrılık! Manisa FK'da flaş ayrılık! 16:35
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! 16:32
Valentin Rosier transferinde yeni gelişme! Monza... Valentin Rosier transferinde yeni gelişme! Monza... 16:09
Abdullah Avcı'dan özel toplantı Abdullah Avcı'dan özel toplantı 16:01
Daha Eski
Mert Müldür'ün menajeri konuştu! G.Ssaray... Mert Müldür'ün menajeri konuştu! G.Ssaray... 15:47
F.Bahçe'den Castellani'ye teşekkür mesajı! F.Bahçe'den Castellani'ye teşekkür mesajı! 15:39
Fırtına'nın da istediği yıldız isim imzayı attı! Fırtına'nın da istediği yıldız isim imzayı attı! 15:24
Fırtına'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor! Fırtına'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor! 15:09
Gedson'a Fransız devi talip oldu! Teklif... Gedson'a Fransız devi talip oldu! Teklif... 14:47
G.Saray'dan iki isim en iyi 11'de! G.Saray'dan iki isim en iyi 11'de! 14:38