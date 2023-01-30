Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus'un adı uzun süredir Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu. 2022 FIFA Dünya Kupası'dan başarısızlıkla ayrılan Brezilya Milli Takımı'nda Teknik Direktör Tite, turnuva sonrası koltuğunu bırakmıştı. Jorge Jesus dahil olmak üzere birçok teknik direktörün adı, Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu. Brezilya basını, konuya ilişkin önemli bir gelişmeyi okuyucularına aktardı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 09:44
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilya'da gündem olmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

Sarı lacivertliler, bilindiği üzere Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

Jesus için bir süre kontrat yenileme haberleri çıkmış ancak doğruluğu teyit ettirilememişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

Dünya Kupası öncesi Portekizli teknik adamın formdan düşmesi, turnuva sonrası oynanan maçlarda isteneni verememesi de kendisi için soru işaretlerine neden olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Bununla beraber Fenerbahçe, cendereden çıkmış ve oynadığı son 3 maçı kazanmasını bilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

Sarı lacivertliler, Gaziantep FK ve Ümraniyespor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

Yaşanan bu gelişmelerle beraber, Jesus için arka planda her zaman Brezilya Milli Takım ihtimali bulunuyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

Özellikle Dünya Kupası sonrası alınan başarısız sonuçlar sonrası "Aklında Brezilya Milli Takım hocaılığı mı var?" soruları sorulmaya başlanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

Güney Amerika'nın en ünlü hocalarından biri olan Jesus için, Brezilya medyası bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

"KULİS YAPIYOR" İDDİASI
Buna göre Tite'nin ayrılığının ardından Brezilya Milli Takımı için henüz birinin teknik direktörlük konusunda henüz resmi olarak kimsenin açıklanmamasının ardında yatan sebeplerden biri, Jorge Jesus.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

Portekizli teknik adam, Brezilya Milli Takımı için kulis yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

YENİ İDDİA: İŞADAMLARI DEVREDE
Bu kez de Güney Amerika basınında yeni bir gelişmeye yer verildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

YENİ İDDİA: İŞADAMLARI DEVREDE
Bu kez de Güney Amerika basınında yeni bir gelişmeye yer verildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

Hatta haberde, Jesus için Brezilya'nın öne gelen işadamlarının, Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'e baskı yaptığı ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

NEDEN JORGE JESUS?
Brezilya basını, Jorge Jesus için istekli olunmasının sebebinin, Flamengo geçmişi olduğu bilgisine yer veriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

Jesus, Flamengo ile şampiyonluk ve Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'si olan Copa Libertadores'i kazanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

Jorge Jesus, Fenerbahçe başında 34 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

Tecrübeli teknik adam maç başına 2.21 puan ortalaması yakaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

Öte yandan Fenerbahçe, Jesus yönetiminde 23 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

Sarı lacivertliler Jesus ile toplamda (tüm kulvarlarda) 75 puan kazandı.

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