FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya basını yazdı! Jorge Jesus için işadamları baskı yapıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilya'da gündem olmaya devam ediyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilya'da gündem olmaya devam ediyor.
Sarı lacivertliler, bilindiği üzere Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Jesus için bir süre kontrat yenileme haberleri çıkmış ancak doğruluğu teyit ettirilememişti.
Dünya Kupası öncesi Portekizli teknik adamın formdan düşmesi, turnuva sonrası oynanan maçlarda isteneni verememesi de kendisi için soru işaretlerine neden olmuştu.
YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Bununla beraber Fenerbahçe, cendereden çıkmış ve oynadığı son 3 maçı kazanmasını bilmişti.
Sarı lacivertliler, Gaziantep FK ve Ümraniyespor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti.
Yaşanan bu gelişmelerle beraber, Jesus için arka planda her zaman Brezilya Milli Takım ihtimali bulunuyordu.
Özellikle Dünya Kupası sonrası alınan başarısız sonuçlar sonrası "Aklında Brezilya Milli Takım hocaılığı mı var?" soruları sorulmaya başlanmıştı.
Güney Amerika'nın en ünlü hocalarından biri olan Jesus için, Brezilya medyası bir iddia ortaya attı.
"KULİS YAPIYOR" İDDİASI
Buna göre Tite'nin ayrılığının ardından Brezilya Milli Takımı için henüz birinin teknik direktörlük konusunda henüz resmi olarak kimsenin açıklanmamasının ardında yatan sebeplerden biri, Jorge Jesus.
Portekizli teknik adam, Brezilya Milli Takımı için kulis yapıyor.
YENİ İDDİA: İŞADAMLARI DEVREDE
Bu kez de Güney Amerika basınında yeni bir gelişmeye yer verildi.
YENİ İDDİA: İŞADAMLARI DEVREDE
Bu kez de Güney Amerika basınında yeni bir gelişmeye yer verildi.
Hatta haberde, Jesus için Brezilya'nın öne gelen işadamlarının, Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'e baskı yaptığı ifade edildi.
NEDEN JORGE JESUS?
Brezilya basını, Jorge Jesus için istekli olunmasının sebebinin, Flamengo geçmişi olduğu bilgisine yer veriyor.
Jesus, Flamengo ile şampiyonluk ve Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi'si olan Copa Libertadores'i kazanmıştı.
Jorge Jesus, Fenerbahçe başında 34 maça çıktı.
Tecrübeli teknik adam maç başına 2.21 puan ortalaması yakaladı.
Öte yandan Fenerbahçe, Jesus yönetiminde 23 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.
Sarı lacivertliler Jesus ile toplamda (tüm kulvarlarda) 75 puan kazandı.