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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 5-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da bu mücadeleyi değerlendirirken karşılaşmada tekrar ettirilen penaltı pozisyonuna değindi. İşte Ahmet Çakar'ın o yazısı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 08:56
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..."

AHMET ÇAKAR - KURAL HATASI VAR

Ne Ferdi'si ne Altay'ı ne Batshuayi'si ne de Crespo'su... Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksa Valencia yapacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..."

Savruk bir futbolcu gibi görünse de, bazen çok tuhaf hatalar yapsa da gol şansı çok yüksek bir isim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..."

Mesela Kasımpaşa'nın attığı golde Valencia'dan başlayıp Szalai'ye kadar devam eden hatalar zinciri vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..."

Üstelik Fenerbahçe iyi oynamıyordu. Fakat birden iki dakika içinde Valencia ortaya çıkıp, maçı 2-1'e getiriverdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..."

İlkinde defans arasına çok iyi sızıp penaltı kazandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..."

Hemen akabinde de müthiş bir vuruş tekniği ile kötü giden çok şeyi lehe çeviriverdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..."

Homurdanmalar ıslıklanmalar başlamıştı ama ikinci yarı gelen goller ve ortaya konan futbol taraftarı tekrar kenetleyiverdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..."

Baktığımızda Fenerbahçe özellikle ikinci yarıdaki oyunu ile silkelenmiş görünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..."

Dedik ya Valencia kaç maçtır kurtarıyor. Bana göre Fenerbahçe'nin tartışmasız birinci forveti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..."

Maçta çok önemli bir kural hatası yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..."

Valencia'nın penaltı vuruşu direkten döndü. İkinci defa topa dokundu ve hakem haklı olarak endirekt vuruş verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..."

Fakat VAR uyarısıyla vuruş tekrarlandı. Kalecinin ayakları çizgiden ileride.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..."

Bu penaltı kaleci tarafından kurtarılmış olsa kesin tekrarı gerekiyordu ve doğru karar olacaktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..."

Ama FIFA kuralları gereği kaleci topu kurtarmadığı takdirde direkten de dönse auta da gitse tekrar edilmez.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..."

Kalecinin çizgiyi terk etmesi abartılı şekilde ve penaltıyı atacak oyuncuyu etkilerse tekrar edilir ki buna da VAR hakemi değil hakem karar verir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..."

30 santimin etkilemesi diye bir şey olamaz. Çok açık bir kural hatası

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..."

LALE ORTA YIPRANMAMIŞ!

Yeni MHK hayırlı olsun. Lale Orta; tertemiz, dürüst bir akademisyen. Benim devrimin hakemlerinden.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..."

Türkiye'nin FIFA kokartlı ilk kadın hakemi ve yıpranmamış bir isim.

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