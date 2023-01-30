FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia'dan önemli açıklamalar geldi.
Ekvadorlu yıldız son haftalarda gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.
Kariyer sezonlarından birini yaşayan Valencia, attığı gollerle takımına büyük katkı veriyor.
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia'dan önemli açıklamalar geldi.
Ekvadorlu yıldız son haftalarda gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.
Kariyer sezonlarından birini yaşayan Valencia, attığı gollerle takımına büyük katkı veriyor.
Deneyimli hücum oyuncusu, son olarak Kasımpaşa maçında şov yaptı.
Fenerbahçe'nin 5-1 kazandığı mücadelede attığı 4 golle karşılaşmaya damga vurdu.
Enner Valencia gol krallığının da en büyük favorisi konumunda.
Gol sayısını 19'a çıkartan yıldız oyuncu gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valencia'nın takımdaki son durumu da merak ediliyor.
Formuyla parmak ısırtan yıldız oyuncu yurt dışından teklifler alıyor.
Sarı-lacivertlilerle yeni sözleşme konusunda görüşmelerde bulunan Valencia, transferle ilgili konuştu.
İşte o sözler...
"DURUM HALA AYNI"
Menajerinin kulüple görüştüğünü ifade eden golcü futbolcu, "Her zaman ilk 11'deyim. Çok mutluyum. Menajerim bana, kulüple anlaşmaya varmak için konuştuğunu söyledi. Durum hala aynı" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu söyleyen Valencia, "Evet, mutluyum. Ailem de Türkiye'yi ve kulübü çok seviyor. Çünkü bize çok iyi davrandılar.
Fenerbahçe etkileyici bir takım. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceğiyle alakalı" açıklamasını yaptı.
"JESUS BANA GÜVENİYOR"
Ayrılık için gelen soruya cevap veren deneyimli hücum oyuncusu, "Şimdilik zor. Çok iyi 2 teklif aldım ve onları antrenöre gösterdim.
Bana zor olduğunu söyledi, çünkü kulüpte kalmam için savaştı.
Teknik direktörümüz Jorge Jesus bana güveniyor, ben de ona.
Bu sezondan sonra Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum.
Neler olacağını göreceğiz" yorumunu yaptı.