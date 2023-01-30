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FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia, performansıyla zirve yaptı. Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ağlarını 4 golle sarsan Ekvadorlu yıldız toplam sayısını 19'a çıkardı ve krallıktaki iddiasını artırdı. Grafiğini sürekli artıran deneyimli oyuncuya yurt dışından transfer teklifleri geliyor. Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı futbolcu, transferle ilgili çarpıcı sözler söyledi. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 23:13
FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia'dan önemli açıklamalar geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

Ekvadorlu yıldız son haftalarda gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

Kariyer sezonlarından birini yaşayan Valencia, attığı gollerle takımına büyük katkı veriyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

Deneyimli hücum oyuncusu, son olarak Kasımpaşa maçında şov yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

Fenerbahçe'nin 5-1 kazandığı mücadelede attığı 4 golle karşılaşmaya damga vurdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

Enner Valencia gol krallığının da en büyük favorisi konumunda.

FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

Gol sayısını 19'a çıkartan yıldız oyuncu gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valencia'nın takımdaki son durumu da merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

Formuyla parmak ısırtan yıldız oyuncu yurt dışından teklifler alıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

Sarı-lacivertlilerle yeni sözleşme konusunda görüşmelerde bulunan Valencia, transferle ilgili konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

Kasımpaşa karşılaşmasında attığı 4 gol hatırlatılan Valencia, "Şüphesiz kariyerimin en iyi dönemlerinden birini geçiriyorum." dedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

"DURUM HALA AYNI"
Menajerinin kulüple görüştüğünü ifade eden golcü futbolcu, "Her zaman ilk 11'deyim. Çok mutluyum. Menajerim bana, kulüple anlaşmaya varmak için konuştuğunu söyledi. Durum hala aynı" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu söyleyen Valencia, "Evet, mutluyum. Ailem de Türkiye'yi ve kulübü çok seviyor. Çünkü bize çok iyi davrandılar.

FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

Fenerbahçe etkileyici bir takım. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceğiyle alakalı" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

"JESUS BANA GÜVENİYOR"
Ayrılık için gelen soruya cevap veren deneyimli hücum oyuncusu, "Şimdilik zor. Çok iyi 2 teklif aldım ve onları antrenöre gösterdim.

FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

Bana zor olduğunu söyledi, çünkü kulüpte kalmam için savaştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Takımdan ayrılacak mı? Valencia'dan flaş transfer sözleri

Teknik direktörümüz Jorge Jesus bana güveniyor, ben de ona.

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