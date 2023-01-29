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Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor! 2022 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla göz dolduran yıldız isim, Fenerbahçe formasıyla da takımını sırtlamaya devam ediyor. Valencia'nın efsaneler arasına girmesine ise sadece 4 gol kaldı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 23:33 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 23:41
Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 5-1 mağlup etti.

Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor

Maçta attığı 4 golle yıldızlaşan Enner Valencia maça damgasını vuran Valencia kariyerinde ilk kez 4 gol birden attı.

Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor

Enner Valencia ayrıca, 2011'de Alex de Souza'nın Ankaragücü maçında attığı 5 golün ardından bir maçta en fazla gol atan futbolcu oldu.

Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor

Sarı lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı, 17 maç sonunda 19 gol ve 4 asiste ulaşırken, gol krallığı yarışında da en yakın rakibinin 7 gol önünde bulunuyor.

Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor

Bu sezon 19 gol kaydeden Valencia, Fenerbahçe kariyerindeki gol sayısını ise 47'ye yükseltti. Valencia 4 gol daha atarsa, sarı-lacivertlilerin tarihindeki en golcü 10 isim arasına girecek.

İşte Fenerbahçe tarihinin en golcü 10 ismi...

Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor

10- Fernandao
104 maçta 50 gol

Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor

9- Tanju Çolak
61 maçta 54 gol

Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor

8- Mert Nobre
104 maçta 55 gol

Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor

7- Oğuz Çetin
286 maçta 57 gol

Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor

6- Tuncay Şanlı
204 maçta 74 gol

Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor

5- Moussa Sow
185 maçta 75 gol

Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor

4- Elver Boliç
172 maçta 76 gol

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