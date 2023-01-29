Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 5-1 mağlup etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 5-1 mağlup etti.
Maçta attığı 4 golle yıldızlaşan Enner Valencia maça damgasını vuran Valencia kariyerinde ilk kez 4 gol birden attı.
Enner Valencia ayrıca, 2011'de Alex de Souza'nın Ankaragücü maçında attığı 5 golün ardından bir maçta en fazla gol atan futbolcu oldu.
Sarı lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı, 17 maç sonunda 19 gol ve 4 asiste ulaşırken, gol krallığı yarışında da en yakın rakibinin 7 gol önünde bulunuyor.
Bu sezon 19 gol kaydeden Valencia, Fenerbahçe kariyerindeki gol sayısını ise 47'ye yükseltti. Valencia 4 gol daha atarsa, sarı-lacivertlilerin tarihindeki en golcü 10 isim arasına girecek.
İşte Fenerbahçe tarihinin en golcü 10 ismi...
10- Fernandao
104 maçta 50 gol
3- Semih Şentürk
281 maçta 87 gol
2- Aykut Kocaman
258 maçta 160 gol
1- Alex de Souza
344 maçta 171 gol