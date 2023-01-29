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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, hareketli bir transfer dönemi geçiriyor. Sarı-lacivertli takımın Nijeryalı defans oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e teklif geldi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 09:41
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu!

Kulüpler, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu!

Transferin hareketli takımlarından biri de Fenerbahçe...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu!

Sarı-lacivertli takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu!

Transferi söz konusu olan futbolculardan biri de Osayi-Samuel...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu!

Yıldız futbolcuya İngiltere'den talip çıktı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu!

Sarı-lacivertli ekipte sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Osayi Samuel'e İngiltere'den teklif var.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu!

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Osayi için devreye girmiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu!

Crystal Palace'ın Fenerbahçe ile anlaşması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu!

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 15 Süper Lig maçına çıkan Osayi-Samuel, bu karşılaşmalarda skora katkı yapamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu!

BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?

31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu!

Profesyonel futbol kariyerine Blackpool altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu!

2017 yılında Queens Park Rangers'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu!

28 Ocak 2021 tarihinde ise 508 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu!

Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 27 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu!

Bu müsabakalarda skor üretemedi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu!

24 yaşındaki genç futbolcu, 1.75 cm boyunda ve defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu!

Nijerya Milli Takımı ile 1 maça çıkan Osayi-Samuel'in güncel piyasa değeri 9 milyon euro...

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