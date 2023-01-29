TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu!

Kulüpler, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.
Transferin hareketli takımlarından biri de Fenerbahçe...
Sarı-lacivertli takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.
Kulüpler, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.
Transferin hareketli takımlarından biri de Fenerbahçe...
Sarı-lacivertli takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.
Transferi söz konusu olan futbolculardan biri de Osayi-Samuel...
Yıldız futbolcuya İngiltere'den talip çıktı. İşte detaylar...
Sarı-lacivertli ekipte sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Osayi Samuel'e İngiltere'den teklif var.
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Osayi için devreye girmiş durumda.
Crystal Palace'ın Fenerbahçe ile anlaşması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 15 Süper Lig maçına çıkan Osayi-Samuel, bu karşılaşmalarda skora katkı yapamadı.
BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?
31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Blackpool altyapısında başladı.
2017 yılında Queens Park Rangers'a transfer oldu.
28 Ocak 2021 tarihinde ise 508 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye geldi.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 27 karşılaşmada görev aldı.
Bu müsabakalarda skor üretemedi.
24 yaşındaki genç futbolcu, 1.75 cm boyunda ve defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.
Nijerya Milli Takımı ile 1 maça çıkan Osayi-Samuel'in güncel piyasa değeri 9 milyon euro...