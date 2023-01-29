Son karar yönetimin

Serdar Dursun'a hem İtalya'dan hem de Almanya'dan teklifler var. Salernitana ve Schalke, tecrübeli forvet oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. 31 yaşındaki golcü bu tekliflerden birini değerlendirebileceğini iletti. Ancak son kararı sarı-lacivertli kulüp verecek. Eğer kulüp bırakırsa Serdar Dursun da tercihini yapacak.
Serdar Dursun'a hem İtalya'dan hem de Almanya'dan teklifler var. Salernitana ve Schalke, tecrübeli forvet oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. 31 yaşındaki golcü bu tekliflerden birini değerlendirebileceğini iletti. Ancak son kararı sarı-lacivertli kulüp verecek. Eğer kulüp bırakırsa Serdar Dursun da tercihini yapacak.