Kadıköy’de çok güçlü

Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda sahasında 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 galibiyet elde etti. Süper Lig'de ise evinde 10 maç oynadı. 7 defa kazandı. 1 defa berabere kaldı. 2 defa da puansız ayrıldı. Ligde evindeki maçlarda 26 defa fileleri havalandırdı. 14 gol yedi. Teknik direktör Jesus ve öğrencilerinin bugün tek hedefi yine kazanmak olacak.
Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda sahasında 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 galibiyet elde etti. Süper Lig'de ise evinde 10 maç oynadı. 7 defa kazandı. 1 defa berabere kaldı. 2 defa da puansız ayrıldı. Ligde evindeki maçlarda 26 defa fileleri havalandırdı. 14 gol yedi. Teknik direktör Jesus ve öğrencilerinin bugün tek hedefi yine kazanmak olacak.