Haberler Fenerbahçe Kadıköy’de çok güçlü

Kadıköy’de çok güçlü

Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda sahasında 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 galibiyet elde etti. Süper Lig'de ise evinde 10 maç oynadı. 7 defa kazandı. 1 defa berabere kaldı. 2 defa da puansız ayrıldı. Ligde evindeki maçlarda 26 defa fileleri havalandırdı. 14 gol yedi. Teknik direktör Jesus ve öğrencilerinin bugün tek hedefi yine kazanmak olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 06:50
Kadıköy’de çok güçlü
Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda sahasında 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 galibiyet elde etti. Süper Lig'de ise evinde 10 maç oynadı. 7 defa kazandı. 1 defa berabere kaldı. 2 defa da puansız ayrıldı. Ligde evindeki maçlarda 26 defa fileleri havalandırdı. 14 gol yedi. Teknik direktör Jesus ve öğrencilerinin bugün tek hedefi yine kazanmak olacak.
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