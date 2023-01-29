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Jorge Jesus maçın ardından konuştu!

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı mağlup etti. Jorge Jesus maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 21:44 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 21:53
Jorge Jesus maçın ardından konuştu!

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı mağlup etti. Jorge Jesus maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

Önemli olan galip gelmekti. Skorun bir önemi yoktu tabii ki 5-1 gibi net bir skor alında bu daha da iyi oluyor.

Maç içinde iyi olduğumuz anlar vardı. Bazı anlarda çok iyi değildik. Yenik duruma düştük ama takım dezorganize olmadı ve kısa sürede durumu 2-1'e getirmeyi başardı. 2-1'den sonra dengemiz daha iyiydi sahada.

2. golde sevindim. Çünkü güzel bir oyun sonrasında geldi. Bundan dolayı mutlu oldum. Akıllı bir şekilde hızlı bir taç atışı sonrasında, güzel bir oyunla golü bulduk. Neredeyse o an ben bile aksiyonun içinde yer alacaktım.

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