Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...

TFF'nin resmi sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

"Süper Lig Kulüpleri, En az 1'inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı ile A Takım Listesinde en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ilaveten, 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla,