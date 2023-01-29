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Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...

Fenerbahçe, İtalya Serie B ekibi Parma'dan Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağladı. İstanbul'a gelen 21 yaşındaki sol bek ayağının tozuyla Kadıköy'de Kasımpaşa maçını tribünden izledi. Yeni transferle ilgili en çok merak edilen konuların başında ise yabancı sınırlamasına girip girmeyeceği ile ilgili. Peki Oosterwolde, yabancı kontenjanından muaf mı? İşte TFF'nin resmi sitesinde de yayınlanan o kural ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 00:18 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 00:20
Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...

Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, yeni transferine Kasımpaşa maçı öncesi kavuştu. Sarı-lacivertli ekip uzun süredir Parma'dan Jayden Oosterwolde ile ilgileniyordu. Hollandalı oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...

21 yaşındaki sol bek sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...

Parma'da senelik 200 bin euro kazanan genç oyuncu sarı-lacivertli ekipte ise yılda 800 bin euro kazanacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...

Fenerbahçe, Hollandalı oyuncu için İtalyan ekibine 7,5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...

Jayden Oosterwolde 21 yaşında ve 1.89 boyunda. Sol bek dışında sol stoper de oynayabiliyor. Uzun boyuna rağmen çabukluğu ve tekniği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...

Kasımpaşa mücadelesi öncesinde transferi değerlendiren Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, "Kadromuzda sol beki güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorduk. Elimizdeki bek oyuncularından farklı özelliklere sahip bir oyuncu Oosterwolde'yi aldık. Yaşı sebebiyle de yabancı sayılmıyor. Transfer pazarında o bölge için böyle bir oyuncu bulmak kolay değil" şeklinde konuşmuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...

Jesus'un "Yaş sebebiyle yabancı sayılmıyor" sözleri sonrası sarı lacivertli taraftarların kafasında Oosterwolde'nin yabancı kontenjanına takılıp takılmayacağı hakkında soru işaretleri oluştu. Peki, Jayden Oosterwolde yabancı sınırlamasından muaf mı?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...

Bu sorunun cevabı "Evet". İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde'nin yabancı sınırlamasına takılmamasının nedeni...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...

Futbola Twente altyapısında başlayan 26/04/2001 doğumlu futbolcu, Twente A Takımı'na yükseldikten sonra Parma'ya önce kiralandı, sonrasında ise bonservisi ile İtalyan ekibine katıldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...

21 yaşındaki futbolcunun yabancı sayılmamasının sebebi ise TFF'nin 21 yaş altı futbolcuların kontenjan dışında tutulmasına yönelik statüsüne uyuyor olmasından kaynaklanıyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...

TFF'nin resmi sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

"Süper Lig Kulüpleri, En az 1'inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı ile A Takım Listesinde en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ilaveten, 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla,

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...

- U14 milli takımı dâhil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları;

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...

- Ülkesinin U21 veya A Milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmaları;

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...

- FIFA'nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları;

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...

kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşulu ile 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler."

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