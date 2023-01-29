Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde İstanbul ekibini devirerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulan teknik direktör Jorge Jesus, genç yıldız Arda Güler ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 09:38
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi ligde geride kalan 20 haftada 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 41 puanla 2. sırada zirve takibini sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile aldığı 19 puanla 14. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

LİGDE 40. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 40. kez mücadele edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

Geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 31 galibiyet elde ederken, 4 kez de Kasımpaşa 3 puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

Fenerbahçe bu sezon ligin ilk maçında deplasmanda oynadığı karşılaşmada ise rakibini 6-0'lık skorla geçmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

9 İSİM KART SINIRINDA

Kasımpaşa maçı öncesi sarı-lacivertli takımda sarı kart ceza sınırında bulunan 9 futbolcu dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

Ceza sınırında olan Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Atilla Szalai, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Emre Mor, Michy Batshuayi ve Miha Zajc, Kasımpaşa maçında sarı kart görmesi halinde 22. haftada deplasmanda oynanacak Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

KADIKÖY KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon iç sahada 10 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

Bu mücadelelerde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, söz konusu müsabakalardan 22 puan topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

Rakip filelere 26 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 14 gol gördü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

Ayrıca Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda iç sahada oynadığı 18 karşılaşmanın 13'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

GOLCÜLER TAKIMI SIRTLIYOR

Fenerbahçe'nin bu sezon hücum yönündeki verimliliği dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

Ligde 19 müsabakada rakip filelere 46 gol sığdıran sarı-lacivertlilerde forvet oyuncuları performanslarıyla gol yükünü çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

Süper Lig'de bu sezon gol krallığı listesinde 15 golle zirvede yer alan Enner Valencia, bu gollerin 10'unu Kadıköy'de kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

Son haftaların forma ismi Michy Batshuayi, gol sayısını 9'a çıkardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

Joshua King, Rossi ve İrfan Can Kahveci de 3'er golle katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

VOLKAN BAYARSLAN YÖNETECEK

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

ARDA GÜLER 11'E

Sarı-lacivertlilerin gözbebeği Arda Güler'in bugünkü Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Kasımpaşa maçında...

17 yaşındaki genç futbolcu yüksek tekniği ve oyun zekasıyla bugün Jorge Jesus'un önemli silahlarından biri olacak.

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