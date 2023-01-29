Haberler Fenerbahçe Altay Bayındır'dan eleştirilere yanıt: Herkesin bir fikri var

Altay Bayındır'dan eleştirilere yanıt: Herkesin bir fikri var

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Süper Lig'in 21. haftasında Kadıköy'de oynanan ve 5-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 22:53
Altay Bayındır'dan eleştirilere yanıt: Herkesin bir fikri var

Altay Bayındır, 5-1'lik Kasımpaşa galibiyeti sonrası sonrası açıklamalarda bulundu.

Valencia'nın attığı 4 gol hakkında değerlendirmede bulunan Altay, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Taraftarlarla bir bütün halde mücadele verince çok güzel bir görüntü oluyor. Valencia, ilk defa 4 gol attı. İnşallah onun ve takımın performansı böyle devam eder" dedi.

Takıma ve kendisine yöneltilen eleştirilere de değinen başarılı kaleci, "İnişler-çıkışlar olacaktır. Birçok insan hitap eden bir iş yapıyoruz. Herkesin bir fikri var. Birlik ve bütün olduğumuz zaman iyiyiz, mutluyuz. Hepimiz aynı amaç uğruna mücadele ediyoruz. Tabii ki eleştiriler olacaktır ama sahaya bakıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Camianın bütün olması gerektiğini düşünüyorum. Biz sahada mücadele vereceğiz, taraftarımızın da bizi desteklemesini istiyoruz. Kolay bir durum değil. Elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz" şeklinde konuştu.

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