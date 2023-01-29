Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan flaş yorum: "Fenerbahçe maçında penaltı tekrarı kural hatasıdır"

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: "Fenerbahçe maçında penaltı tekrarı kural hatasıdır"

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Maçın 35. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazanırken, atışla ilgili eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan flaş bir yorum geldi. Çakar, Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın kullandığı penaltıda kural hatası olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 20:48
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: "Fenerbahçe maçında penaltı tekrarı kural hatasıdır"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı Kadıköy'de ağırladı. Mücadelenin 35. dakikasında sarı lacivertli ekip penaltı kazanırken atışı Enner Valencia kullandı.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından penaltı atışıyla ilgili flaş bir yorumda bulundu.

Çakar, Fenerbahçe'nin penaltısıyla ilgili olarak şu yorumu paylaştı:

"Fenerbahçe maçında penaltı tekrarı kural hatasıdır. Çizgiden yarım metre ileride olan kaleci topu kurtarsaydı penaltı tekrarı normal idi. Direkten dönen ya da auta giden topta kalecin abartılı terki gerekir(2-3 metre)"

POZİSYONDA NE OLMUŞTU?

Valencia'nın 35. dakikada kullandığı penaltı atışında top direkten dönmüş, dönen topu yine Valencia tamamlamıştı ancak penaltıda üst üste iki vuruş yaptığı için gol önce iptal edildi.

Hakem Volkan Bayarslan, Kasımpaşa kalecisi Erdem'in penaltıda çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle VAR'dan onay beklemiş ve penaltı tekrarı istemişti.

37. dakikada Enner Valencia, ikinci penaltı vuruşunu ağlara gönderdi.

DİĞER
Son dakika haberi: Dünya devinden Galatasaray'a geliyor! Kaan Ayhan sonrası bir bomba daha...
Berfu Yenenler duştan çıkarken bornozuyla video çekti! Eser Yenenler’in eşi göndermeli paylaşımıyla çok konuşuldu! Gözler Nihat Doğan’a çevrildi
Jorge Jesus penaltıyı Valencia’ya attırdı!
Tahkim Kurulu'ndan flaş Rosier kararı! Cezası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Kasımpaşa | CANLI
Toroğlu: Jorge Jesus sinirlendiğine göre...
Kar kapıya dayandı: İstanbul donacak!
2023 hangi gün sahura kalkacağız?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Ocak 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar: F.Bahçe'nin penaltısında kural hatası var! Ahmet Çakar: F.Bahçe'nin penaltısında kural hatası var! 20:48
İbrahim Üzülmez: Kötü bir mağlubiyet aldık İbrahim Üzülmez: Kötü bir mağlubiyet aldık 20:24
N. United, Anthony Gordon'u transfer etti N. United, Anthony Gordon'u transfer etti 20:20
Yılmaz Vural: "Takımım bunu başardığı için mutluyum" Yılmaz Vural: "Takımım bunu başardığı için mutluyum" 20:19
Toroğlu: Jorge Jesus sinirlendiğine göre... Toroğlu: Jorge Jesus sinirlendiğine göre... 20:16
Tahkim Kurulu'ndan flaş Rosier kararı! Cezası... Tahkim Kurulu'ndan flaş Rosier kararı! Cezası... 20:12
Daha Eski
A. Madrid deplasmanda tek golle kazandı! A. Madrid deplasmanda tek golle kazandı! 20:06
Jorge Jesus penaltıyı Valencia’ya attırdı! Jorge Jesus penaltıyı Valencia’ya attırdı! 19:54
MHK'nın yeni başkanı Lale Orta oldu! MHK'nın yeni başkanı Lale Orta oldu! 19:43
Fenerbahçe HDI Sigorta set vermedi! Fenerbahçe HDI Sigorta set vermedi! 19:26
G.Saray galibiyet serisini 7 maça yükseltti! G.Saray galibiyet serisini 7 maça yükseltti! 19:19
Juventus'a Monza şoku! Juventus'a Monza şoku! 19:07