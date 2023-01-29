Ahmet Çakar'dan flaş yorum: "Fenerbahçe maçında penaltı tekrarı kural hatasıdır"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı Kadıköy'de ağırladı. Mücadelenin 35. dakikasında sarı lacivertli ekip penaltı kazanırken atışı Enner Valencia kullandı.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından penaltı atışıyla ilgili flaş bir yorumda bulundu.

Çakar, Fenerbahçe'nin penaltısıyla ilgili olarak şu yorumu paylaştı:

"Fenerbahçe maçında penaltı tekrarı kural hatasıdır. Çizgiden yarım metre ileride olan kaleci topu kurtarsaydı penaltı tekrarı normal idi. Direkten dönen ya da auta giden topta kalecin abartılı terki gerekir(2-3 metre)"

Fenerbahçe maçında penaltı tekrarı kural hatasıdır. Çizgiden yarım metre ileride olan kaleci topu kurtarsaydı penaltı tekrarı normal idi. Direkten dönen ya da auta giden topta kalecin abartılı terki gerekir(2-3 metre) & amp;mdash; Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) January 29, 2023

POZİSYONDA NE OLMUŞTU?

Valencia'nın 35. dakikada kullandığı penaltı atışında top direkten dönmüş, dönen topu yine Valencia tamamlamıştı ancak penaltıda üst üste iki vuruş yaptığı için gol önce iptal edildi.

Hakem Volkan Bayarslan, Kasımpaşa kalecisi Erdem'in penaltıda çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle VAR'dan onay beklemiş ve penaltı tekrarı istemişti.

37. dakikada Enner Valencia, ikinci penaltı vuruşunu ağlara gönderdi.