9 oyuncu sınırda

Kanarya'da bugünkü Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sarı alarm var... Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Emre Mor, Michy Batshuayi ve Miha Zajc sınırdalar. Kart görmeleri halinde zorlu Adana Demirspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacaklar. Teknik direktör Jorge Jesus gereksiz karta karşı uyardı.
Kanarya'da bugünkü Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sarı alarm var... Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Emre Mor, Michy Batshuayi ve Miha Zajc sınırdalar. Kart görmeleri halinde zorlu Adana Demirspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacaklar. Teknik direktör Jorge Jesus gereksiz karta karşı uyardı.