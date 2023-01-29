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F.Bahçe'de tek ihtimal 3 puan! İşte Jesus'un Kasımpaşa maçı 11'i

Kanarya'da hedef Paşa'yı devirip seriyi 3'e çıkarmak. Üst üste 2 deplasman karşılaşmasını alan sarı-lacivertliler bugün Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Fenerbahçe 3 puanı alarak yoluna kayıpsız şekilde devam etmek istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 06:50
F.Bahçe'de tek ihtimal 3 puan! İşte Jesus'un Kasımpaşa maçı 11'i

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe bugün evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sahasında Galatasaray'a 3-0 yenildikten sonra çıktığı iki kritik deplasman maçında Gaziantep ve Ümraniye'yi 2-1'lik skorlarla geçen Kanarya sarsıntıyı çabuk atlatmıştı. Bu akşam Kasımpaşa'yı da mağlup ederek serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Jorge Jesus da öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirerek baştan sona maça odaklanmalarını istedi. Tatmin etmeyen oyunlarını da üst seviyelere çıkarmaları gerektiğini söyledi.

SAMET İLE DEVAM EDECEK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus bugünkü mücadelede savunma hattını değiştirmeyecek. Ümraniyespor karşılaşmasındaki gibi Ferdi sağ bekte, Lincoln sol bekte oynayacak. Göbekte yeni transfer Samet Akaydin ile Attila Szalai görev yapacak. Portekizli hocanın son haftalarda eleştirilen İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi'yi oynatması beklenmiyor. Yerlerine genç Arda Güler ile Miha Zajc sahada olacak. Jesus yine Michy Batshuayi ile gol kralı Enner Valencia'yı birlikte kullanacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: ALTAY, FERDİ, SAMET, SZALAİ, LİNCOLN, ARAO, ARDA, ZAJC, EMRE MOR, BATSHUAYİ, VALENCİA.

KASIMPAŞA: ERDEM, TİRPAN, SADIK, DONK, YASİN, HAJRADİNOVİ,C EYSSERİC, CELİNA, FALL, AYTAÇ, BAHOKEN.

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