TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.
Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.
Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular üzerinde çalışıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus, ayrılığı gündeme gelen futbolcularla ilgili raporunu hazırladı.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de isim isim son durum şöyle:
BRUMA
Bonservisi alınan Portekizli oyuncu, Borini ile takas için Karagümrük'e önerildi.
GUSTAVO HENRIQUE
30 maça çıkarsa zorunlu satın alma maddesi devreye girecek olan tecrübeli stoper, bu nedenle kadroya alınmıyor.
Kiralık geldiği Flamengo'ya geri dönmesi isteniyor.
LEMOS
Anadolu kulüplerinin maaşını yüksek bulduğu Uruguaylı stoperin sözleşmesinin feshedilmesi gündemde...
ALIOSKI
Oosterwolde'nin transferiyle birlikte ikinci plana düşecek.
ZAJC
Oyuncu İtalya'yı özlüyor. Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini hâlâ kabul etmedi.
Yönetim kalmasını istiyor.
BRIGHT OSAYI-SAMUEL
Genç futbolcuya İngiltere'den teklifler var.
Bu sezon henüz gol veya asist üretemedi.
Gelen teklifler sezon sonunda değerlendirilmeye alınacak.
ROSSI
Flamengo istiyor. Sarı-lacivertliler, 10 milyon euro'ya yakın bir teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 30 maça çıkan Rossi, 3 gol kaydederken 10 da asiste imzasını attı.
SERDAR DURSUN
Adana Demirspor ve Karagümrük'ün tekliflerini kabul etmedi.
Yerli olması nedeniyle takımda tutulmasına karar verildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 karşılaşmada görev alan Serdar Dursun, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.