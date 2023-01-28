Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışında olan Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, ayrılığı gündeme gelen oyuncularıyla ilgili raporunu hazırladı. O ismin kalmasına karar verildi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 08:19
TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular üzerinde çalışıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

Teknik direktör Jorge Jesus, ayrılığı gündeme gelen futbolcularla ilgili raporunu hazırladı.

TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de isim isim son durum şöyle:

TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

BRUMA

Bonservisi alınan Portekizli oyuncu, Borini ile takas için Karagümrük'e önerildi.

TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

GUSTAVO HENRIQUE

30 maça çıkarsa zorunlu satın alma maddesi devreye girecek olan tecrübeli stoper, bu nedenle kadroya alınmıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

Kiralık geldiği Flamengo'ya geri dönmesi isteniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

LEMOS

Anadolu kulüplerinin maaşını yüksek bulduğu Uruguaylı stoperin sözleşmesinin feshedilmesi gündemde...

TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

ALIOSKI

Oosterwolde'nin transferiyle birlikte ikinci plana düşecek.

TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

ZAJC

Oyuncu İtalya'yı özlüyor. Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini hâlâ kabul etmedi.

TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

Yönetim kalmasını istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

BRIGHT OSAYI-SAMUEL

Genç futbolcuya İngiltere'den teklifler var.

TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

Bu sezon henüz gol veya asist üretemedi.

TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

Gelen teklifler sezon sonunda değerlendirilmeye alınacak.

TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

ROSSI

Flamengo istiyor. Sarı-lacivertliler, 10 milyon euro'ya yakın bir teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 30 maça çıkan Rossi, 3 gol kaydederken 10 da asiste imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

SERDAR DURSUN

Adana Demirspor ve Karagümrük'ün tekliflerini kabul etmedi.

TRANSFER HABERLERİ - Jesus raporunu hazırladı! İşte isim isim transfer kararı

Yerli olması nedeniyle takımda tutulmasına karar verildi.

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