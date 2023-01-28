FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Flamengo'nun Diego Rossi ısrarı sürüyor!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isteyen Kanarya 3 puana odaklandı.
Ocak transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isteyen Kanarya 3 puana odaklandı.
Ocak transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.
28 yaşındaki stoper 4.5 yıllık imza attı.
3 kulvarda mücadele edecek Jorge Jesus yönetimden takviye istedi.
Kadrosunu genişletmek isteyen Fenerbahçe, Oosterwolde transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı lacivertli yönetim yeni gelecek isimleri netleştirirken kadrosundaki yıldız oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor.
Brezilya basını Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya attı.
Flamengo, Fenerbahçe'den Diego Rossi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Uruguaylı oyuncu için sarı-lacivertli kulübe önümüzdeki günlerde resmi teklifin yapılacağını aktardı.
Takımın başına geçen Pereira'nın, eski öğrencisi Rossi'nin transferi için ısrarlı olduğu ifade edildi.
Rossi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıktı.
Diego Rossi, 3 gol attı.
8 de asist yaptı.
Rossi'nin Fenerbahçe'de 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Transfermarkt'a göre oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro.
Rossi sarı lacivertlilere geçtiğimiz sezon 5.5 milyon euro bedelle Los Angeles FC takımından transfer olmuştu.
DIEGO ROSSI KİMDİR?
Fenerbahçe takımında Forvet mevkinde forma giyen Diego Rossi, 03 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir.
170 cm boyunda ve 66 kilo olan Diego Rossi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Profesyonel kariyerinde çıktığı 242 maçta 82 gol attı.