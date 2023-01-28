Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Flamengo'nun Diego Rossi ısrarı sürüyor!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Flamengo'nun Diego Rossi ısrarı sürüyor!

Ocak transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli yönetim yeni gelecek isimleri belirlerken kadrosundaki yıldız isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Brezilya basını, Diego Rossi'ye yeni talip çıktığını duyurdu. İşte transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 10:05
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Flamengo'nun Diego Rossi ısrarı sürüyor!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Flamengo'nun Diego Rossi ısrarı sürüyor!

Galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isteyen Kanarya 3 puana odaklandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Flamengo'nun Diego Rossi ısrarı sürüyor!

Ocak transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Flamengo'nun Diego Rossi ısrarı sürüyor!

28 yaşındaki stoper 4.5 yıllık imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Flamengo'nun Diego Rossi ısrarı sürüyor!

3 kulvarda mücadele edecek Jorge Jesus yönetimden takviye istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Flamengo'nun Diego Rossi ısrarı sürüyor!

Kadrosunu genişletmek isteyen Fenerbahçe, Oosterwolde transferinde mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Flamengo'nun Diego Rossi ısrarı sürüyor!

Sarı lacivertli yönetim yeni gelecek isimleri netleştirirken kadrosundaki yıldız oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Flamengo'nun Diego Rossi ısrarı sürüyor!

Brezilya basını Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Flamengo'nun Diego Rossi ısrarı sürüyor!

Flamengo, Fenerbahçe'den Diego Rossi'yi kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Flamengo'nun Diego Rossi ısrarı sürüyor!

Uruguaylı oyuncu için sarı-lacivertli kulübe önümüzdeki günlerde resmi teklifin yapılacağını aktardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Flamengo'nun Diego Rossi ısrarı sürüyor!

Takımın başına geçen Pereira'nın, eski öğrencisi Rossi'nin transferi için ısrarlı olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Flamengo'nun Diego Rossi ısrarı sürüyor!

Rossi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Flamengo'nun Diego Rossi ısrarı sürüyor!

Transfermarkt'a göre oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Flamengo'nun Diego Rossi ısrarı sürüyor!

Rossi sarı lacivertlilere geçtiğimiz sezon 5.5 milyon euro bedelle Los Angeles FC takımından transfer olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Flamengo'nun Diego Rossi ısrarı sürüyor!

DIEGO ROSSI KİMDİR?
Fenerbahçe takımında Forvet mevkinde forma giyen Diego Rossi, 03 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir.

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