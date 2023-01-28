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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımda Arda Güler'i oynatmadığı için eleştirilen teknik direktör Jorge Jesus, bu maç öncesi oyuncusuna talimat verdi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 11:28
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da ligde oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

Sarı-lacivertliler zirve yarışını sürdürmek için Kasımpaşa maçından mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

Teknik direktör Jorge Jesus da karşılaşma öncesi planlarını yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Arda Güler'e yeteri kadar süre vermediği için eleştirilen tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa maçında farklı bir strateji izleyecek. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

Takvim'de yer alan habere göre son oynanan Ümraniyespor maçında Jesus'un şans vermediği Arda Güler'e hocasından 'Hazır ol" emri geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un fizik olarak hazır olan ve ligde Gaziantep, kupada da Rize maçlarında iyi bir görüntü veren Arda Güler'e Kasımpaşa maçının ikinci yarısında şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

Genç futbolcu ile özel bir görüşme yapan Jesus'un, Arda'ya şunları dediği kaydedildi:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

Kendini hep hazır tutuyorsun. Bunu görüyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

Forma şansı bulamadığın zaman buna fazla takılma.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

Aklımdasın ve senden faydalanacağım.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

ARDA GÜLER KİMDİR?

25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

Profesyonel kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

2019'un Şubat ayında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

Genç futbolcu, 2021'de Fenerbahçe'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 31 karşılaşmada 6 gol ve 7 asiste imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

1.76 cm boyundaki Arda Güler, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

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