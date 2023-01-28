FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e talimat! Kasımpaşa maçında...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da ligde oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da ligde oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Sarı-lacivertliler zirve yarışını sürdürmek için Kasımpaşa maçından mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus da karşılaşma öncesi planlarını yaptı.
Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Arda Güler'e yeteri kadar süre vermediği için eleştirilen tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa maçında farklı bir strateji izleyecek. İşte detaylar...
Takvim'de yer alan habere göre son oynanan Ümraniyespor maçında Jesus'un şans vermediği Arda Güler'e hocasından 'Hazır ol" emri geldi.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un fizik olarak hazır olan ve ligde Gaziantep, kupada da Rize maçlarında iyi bir görüntü veren Arda Güler'e Kasımpaşa maçının ikinci yarısında şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.
Genç futbolcu ile özel bir görüşme yapan Jesus'un, Arda'ya şunları dediği kaydedildi:
Kendini hep hazır tutuyorsun. Bunu görüyorum.
Forma şansı bulamadığın zaman buna fazla takılma.
Aklımdasın ve senden faydalanacağım.
ARDA GÜLER KİMDİR?
25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
Profesyonel kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.
2019'un Şubat ayında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.
Genç futbolcu, 2021'de Fenerbahçe'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.
Sarı-lacivertli formayla çıktığı 31 karşılaşmada 6 gol ve 7 asiste imzasını attı.
1.76 cm boyundaki Arda Güler, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...