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Serdar’a teklif var

KV Mechelen, Serdar Dursun’u satın alma opsiyonu olmadan ‘kiralamak’ için Fenerbahçe’ye teklif yaptı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 06:50
Serdar’a teklif var
Michy Batshuayi ve Joshua King'in transferinin ardından yedeğe düşen Serdar Dursun'a KV Mechelen talip oldu. 31 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yapıldığı belirtiliyor. Belçika basını, transferde en önemli sorunun Dursun'un 1.2 milyon euro'luk maaşı olduğunu yazdı. Fenerbahçe'de şans bulmakta zorlanan Serdar'ın Türk Milli Takımı'ndaki yerini korumak için süre alacağı bir takıma gitmek istediği, Hugo Cuypers'ın ayrılmasından bu ya na forvet pozisyonu boş olan Mechelen'de bu imkanı bulabileceği aktarıldı.
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