Haberler Fenerbahçe Oosterwolde haber bekliyor

Oosterwolde haber bekliyor

Jayden Oosterwolde'nin transferini tamamlanması için görüşmeler sürüyor... Parma ile ödeme planında uzlaşıldıktan sonra F.Bahçe'nin KAP bildirimini yapması bekleniyor. Transferin bonuslar dahil 8 milyon euro civarında bir rakama tamamlanacağı belirtildi. F.Bahçe ile el sıkışan Oosterwolde kulüplerde anlaşınca İstanbul'a gelecek. Bir pürüz çıkmazsa 21 yaşındaki Hollandalı sol bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 06:50
Oosterwolde haber bekliyor
Jayden Oosterwolde'nin transferini tamamlanması için görüşmeler sürüyor... Parma ile ödeme planında uzlaşıldıktan sonra F.Bahçe'nin KAP bildirimini yapması bekleniyor. Transferin bonuslar dahil 8 milyon euro civarında bir rakama tamamlanacağı belirtildi. F.Bahçe ile el sıkışan Oosterwolde kulüplerde anlaşınca İstanbul'a gelecek. Bir pürüz çıkmazsa 21 yaşındaki Hollandalı sol bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
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