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Önce şampiyonluk!

M’Gladbach’ın radarına giren başarılı isim, “Avrupa’da oynama hayalim var ancak şu an takım olarak tek hedefe kilitlendik; şampiyonluk” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 06:50
Önce şampiyonluk!

Ferdi Kadıoğlu hedefinin Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi. Avrupa'dan teklifler alan başarılı futbolcu dünkü idmanın ardından basın toplantısı düzenledi. İtalyan ekiplerinin ardından Mönchengladbach'ın da transfer listesine giren Kadıoğlu, "Tabii ki Avrupa'ya gidip orada futbol oynama hayalim var. Ama şu an bizler takım olarak şampiyonluk için çabalıyoruz ve buna kilitlenmiş vaziyetteyiz. Dolayısıyla şu an için odak noktam sadece Fenerbahçe" dedi.

Kendini en rahat hissettiği mevkinin 10 numara pozisyonu olduğunu belirten Ferdi, "Favori pozisyonum 10 numara ama kenarlarda oynamaktan da mutluyum. İyi de performans gösterdiğimi düşünüyorum. Hocam hangi pozisyonda görev verirse ona odaklanıyorum" ifadelerini kullandı... Genç yıldız ayrıca, "İlk geldiğim sezon çok fazla maça çıkma fırsatım olmadı. Son 3 sezon daha fazla şans buldum. Bu da beni güçlendirdi. Jorge Jesus ile defansif yönümü de çok daha ilerlettiğimi düşünüyorum" diye konuştu.

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