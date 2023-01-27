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Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde uzun süredir geleceği soru işareti olan Altay Bayındır konusunda önemli bir gelişme yaşandı. İtalya'dan kendisine taliplerin olduğu bilinen Altay Bayındır ile Fenerbahçe cephesi, uzun süreli kontrat imzalamaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 10:33 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 10:35
Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

Uzun süredir sözleşme uzatmak için Altay Bayındır'la görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, bu konuda mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

24 yaşındaki kalecinin yüksek maaş talebi nedeniyle yeni mukavele için çıkan kriz de böylece sona ermiş oldu.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

Fenerbahçe, yıllık 5 milyon TL kazanan Altay Bayındır'a 15 milyon TL teklif etmiş ancak tecrübeli file bekçisi 25 milyon TL istemişti.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

Ardından da yönetim görüşmeleri askıya almıştı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

Altay'ı sezon sonunda elinden bonservissiz bir şekilde kaçırmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, bu kararından vazgeçti ve yeniden adım attı

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

ALTAY BAYINDIR İNADINDAN VAZGEÇTİ
Altay ve menajeriyle masaya oturan Sarı-Lacivertliler, yıllık maaş teklifini 20 milyon TL'nin üzerine çıkardı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

Akşam'ın haberine göre, 24 yaşındaki eldiven de kulüpten gelen bu uzlaşmacı tavır sonrasında 25 milyon TL inadından vazgeçti ve taraflar orta noktada anlaştı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

Altay Bayındır'la kısa süre içinde 5 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

Sarı-Lacivertliler'in Altay'la sözleşme uzatmasının ana sebeplerinden biri de Avrupa'da piyasası olan tecrübeli kaleciyi iyi bir bonservis bedeliyle göndermek.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

Anlaşma sağlanamamış olsa 24 yaşındaki file bekçisi sezon sonunda bedelsiz olarak istediği takıma gidebilirdi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR
Genç kalecinin de bu sözleşme ile birlikte kafasının biraz olsun rahatladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

Altay Bayındır bu sezon performansından dolayı gelen eleştiriler sonrasında yaptığı açıklamada bulunmuştu.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

Altay; "Pes etmeden, sonuna kadar Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

Altay Bayındır, Fenerbahçe ile bu sezon, Süper Lig, Avrupa Ligi, Avrupa Ligi Elemeleri, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 30 resmi maça çıktı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

Genç eldiven bu maçlarda 33 gol yemiş, bu karşılaşmaların 12'sinde ise kalesini rakiplere kapatmıştı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

Altay'ın İtalya'dan da ciddi talipleri bulunuyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
Altay Bayındır, 14 Nisan 1998'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. 2007 yılında girdiği Bursaspor altyapısında 2011 yılına kadar oynayan Bayındır, sırasıyla Arabayatağıspor ve Bursa Yolspor'a transfer olarak gitti.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

2013 senesinde Ankaragücü'nde forma giymeye başladı. Süper Lig'te oynadığı ilk maçına, 30 Kasım 2018'de 1-1 skorla biten maçta, Çaykur Rizespor karşısında çıktı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

10 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bayern Munich ile oynanan ikinci maçta, Fenerbahçe kalesinde göstermiş olduğu performans sayesinde, 2019-2020 sezonuna birinci kaleci olarak çıkacağı kesinleşti.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

Fenerbahçe'deki ilk Süper Lig maçına 19 Ağustos 2019'da Gazişehir Gaziantep karşısında çıktı ve takımına hiç gol yedirmedi. Türkiye 20 Yaş Altı Millî Futbol Takımı ile 2018 Toulon Tournament'a katılan Bayındır, 2020'de Şenol Güneş tarafından A millî takıma çağırıldı.

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