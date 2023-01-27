Fenerbahçe'de Altay Bayındır sorunu çözüldü! Yei kontrat süresi...

Uzun süredir sözleşme uzatmak için Altay Bayındır'la görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, bu konuda mutlu sona ulaştı.
Uzun süredir sözleşme uzatmak için Altay Bayındır'la görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, bu konuda mutlu sona ulaştı.
24 yaşındaki kalecinin yüksek maaş talebi nedeniyle yeni mukavele için çıkan kriz de böylece sona ermiş oldu.
Fenerbahçe, yıllık 5 milyon TL kazanan Altay Bayındır'a 15 milyon TL teklif etmiş ancak tecrübeli file bekçisi 25 milyon TL istemişti.
Ardından da yönetim görüşmeleri askıya almıştı.
Altay'ı sezon sonunda elinden bonservissiz bir şekilde kaçırmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, bu kararından vazgeçti ve yeniden adım attı
ALTAY BAYINDIR İNADINDAN VAZGEÇTİ
Altay ve menajeriyle masaya oturan Sarı-Lacivertliler, yıllık maaş teklifini 20 milyon TL'nin üzerine çıkardı.
Akşam'ın haberine göre, 24 yaşındaki eldiven de kulüpten gelen bu uzlaşmacı tavır sonrasında 25 milyon TL inadından vazgeçti ve taraflar orta noktada anlaştı.
Altay Bayındır'la kısa süre içinde 5 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.
Sarı-Lacivertliler'in Altay'la sözleşme uzatmasının ana sebeplerinden biri de Avrupa'da piyasası olan tecrübeli kaleciyi iyi bir bonservis bedeliyle göndermek.
Anlaşma sağlanamamış olsa 24 yaşındaki file bekçisi sezon sonunda bedelsiz olarak istediği takıma gidebilirdi.
İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR
Genç kalecinin de bu sözleşme ile birlikte kafasının biraz olsun rahatladığı öğrenildi.
Altay Bayındır bu sezon performansından dolayı gelen eleştiriler sonrasında yaptığı açıklamada bulunmuştu.
Altay; "Pes etmeden, sonuna kadar Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.
Altay Bayındır, Fenerbahçe ile bu sezon, Süper Lig, Avrupa Ligi, Avrupa Ligi Elemeleri, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 30 resmi maça çıktı.
Genç eldiven bu maçlarda 33 gol yemiş, bu karşılaşmaların 12'sinde ise kalesini rakiplere kapatmıştı.
Altay'ın İtalya'dan da ciddi talipleri bulunuyor.
ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
Altay Bayındır, 14 Nisan 1998'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. 2007 yılında girdiği Bursaspor altyapısında 2011 yılına kadar oynayan Bayındır, sırasıyla Arabayatağıspor ve Bursa Yolspor'a transfer olarak gitti.
2013 senesinde Ankaragücü'nde forma giymeye başladı. Süper Lig'te oynadığı ilk maçına, 30 Kasım 2018'de 1-1 skorla biten maçta, Çaykur Rizespor karşısında çıktı.
10 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bayern Munich ile oynanan ikinci maçta, Fenerbahçe kalesinde göstermiş olduğu performans sayesinde, 2019-2020 sezonuna birinci kaleci olarak çıkacağı kesinleşti.
Fenerbahçe'deki ilk Süper Lig maçına 19 Ağustos 2019'da Gazişehir Gaziantep karşısında çıktı ve takımına hiç gol yedirmedi. Türkiye 20 Yaş Altı Millî Futbol Takımı ile 2018 Toulon Tournament'a katılan Bayındır, 2020'de Şenol Güneş tarafından A millî takıma çağırıldı.