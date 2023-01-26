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Navas için ayrılık şart

Altay Bayındır ile sözleşme uzatmak için görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe'nin bir yandan da tecrübeli bir kaleci aradığı belirtiliyor...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Navas için ayrılık şart

PSG'li Keylor Navas adaylar arasında... 36 yaşındaki Kosta Rikalı file bekçisi için girişimler devam ediyor. Listede başka adaylar da olduğu konuşuluyor... Yabancı bir kaleci transfer edilmesi halinde kontenjanda yer açılması da gerekecek.


Sonuna kadar Fenerbahçe!
Altay Bayındır önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat bazen her istediğimizi, her zaman bize vermeyebilir. Kendimden emin olduğum üç şey var; hırsım, kararlılığım ve çalışma azmim. Çalışmaya, gelişmeye ve daha iyi olmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" dedi. Camianın kendisine inancına güveninin tam olduğunu belirten Altay, "Taraftarımızın desteği ile, pes etmeden, sonuna kadar Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

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