FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanına konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, son dakikalarda bulduğu golle mücadeleyi 2-1 kazanarak haftayı kayıpsız kapattı.
Kanarya'da İstanbul ekibiyle oynanan mücadelede öne çıkan isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu oldu.
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kanat bek olarak deneyerek müthiş bir çıkış yaşattığı Ferdi, bu sezon da her maç bir öncekinden daha iyi oynayarak izleyenleri büyülüyor.
Birçok Avrupa devinin transfer etmek istediği genç futbolcu son Ümraniye maçında da sahanın en iyisiydi.
Osayi-Samuel'in sakatlığı nedeniyle maça sağ bek olarak çıksa da sahada basmadık yer bırakmayan Ferdi maçın ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.
Maç boyunca 75 isabetli pas (%96) yapan, üçüncü bölgede de %96 pas başarısı yakalayan, 15 ikili mücadele kazanan, 102 kez topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, taraflı tarafsız herkesi kendisine yine hayran bıraktı.
Yakaladığı çıkışta sevgilisi Sera Vrij ile yaşadığı seviyeli birlikteliğinin de önemi vurgulanırken genç yıldızın düzenli yaşamı, iş disiplini de başarısında önemli bir etken.
Ferdi antrenman kaçırmayan, az sakatlanan, idmandan zevk alan, hiç surat asmayan bir futbolcu olarak tarif ediliyor.
JESUS 8 NUMARAYA ÇEKECEK
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de sağ bek, sol bek, sağ ve sol kanat oynayan Ferdi'nin artık oyunun ofansif yönünü de çok daha iyi oynayabilecek seviyeye geldiği bilgisi edinilirken, Jesus'un hedefinde Ferdi'yi 8 numara oynatmak olduğu öğrenildi.
Başarılı oyuncu çalım ve dripling yönünün çok gelişip öne çıkmasıyla ve bir sol bek transferiyle 8 numarada görev alacak.
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gelmeden önce NEC Nijmegen'de ağırlıklı olarak orta sahada görev yaparken Hollanda ekibi ile 2017-18'de 39 maçta 8 gol, 13 asistlik performansa imza atmıştı.
Fenerbahçe'ye 64 kilo olarak gelen Ferdi hem performans hem de fizik olarak gelişti.
Şu an yaklaşık 75 kilo olan 23 yaşındaki futbolcunun kas kütlesi de arttı.
Futbolu de gelişip olgunlaşan milli oyuncunun geçen yıl sözleşmesi uzatılırken yönetimde "Gösterdiği mükemmel çıkışla yeni transfer gibi oldu.
İyi ki sözleşmesini geçen yıl uzattık.
Bu Fenerbahçe adına mütthiş doğru bir hamle oldu" yorumları yapılıyor.
AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA
Napoli'nin talip olduğu Ferdi için Ajax ve Borussia Dortmund da yakın takipte.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıktı.
Yıldız futbolcu, 2 asist kaydetti.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.