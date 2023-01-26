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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. İstanbul ekibini yenerek yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon sergilediği başarılı oyunla taraftarın takdirini toplayan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 10:42
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanına konuk oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

Sarı-lacivertliler, son dakikalarda bulduğu golle mücadeleyi 2-1 kazanarak haftayı kayıpsız kapattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

Kanarya'da İstanbul ekibiyle oynanan mücadelede öne çıkan isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kanat bek olarak deneyerek müthiş bir çıkış yaşattığı Ferdi, bu sezon da her maç bir öncekinden daha iyi oynayarak izleyenleri büyülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

Birçok Avrupa devinin transfer etmek istediği genç futbolcu son Ümraniye maçında da sahanın en iyisiydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

Osayi-Samuel'in sakatlığı nedeniyle maça sağ bek olarak çıksa da sahada basmadık yer bırakmayan Ferdi maçın ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

Maç boyunca 75 isabetli pas (%96) yapan, üçüncü bölgede de %96 pas başarısı yakalayan, 15 ikili mücadele kazanan, 102 kez topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, taraflı tarafsız herkesi kendisine yine hayran bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

Yakaladığı çıkışta sevgilisi Sera Vrij ile yaşadığı seviyeli birlikteliğinin de önemi vurgulanırken genç yıldızın düzenli yaşamı, iş disiplini de başarısında önemli bir etken.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

Ferdi antrenman kaçırmayan, az sakatlanan, idmandan zevk alan, hiç surat asmayan bir futbolcu olarak tarif ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

JESUS 8 NUMARAYA ÇEKECEK

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de sağ bek, sol bek, sağ ve sol kanat oynayan Ferdi'nin artık oyunun ofansif yönünü de çok daha iyi oynayabilecek seviyeye geldiği bilgisi edinilirken, Jesus'un hedefinde Ferdi'yi 8 numara oynatmak olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

Başarılı oyuncu çalım ve dripling yönünün çok gelişip öne çıkmasıyla ve bir sol bek transferiyle 8 numarada görev alacak.
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gelmeden önce NEC Nijmegen'de ağırlıklı olarak orta sahada görev yaparken Hollanda ekibi ile 2017-18'de 39 maçta 8 gol, 13 asistlik performansa imza atmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'ye 64 kilo olarak gelen Ferdi hem performans hem de fizik olarak gelişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

Şu an yaklaşık 75 kilo olan 23 yaşındaki futbolcunun kas kütlesi de arttı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

Futbolu de gelişip olgunlaşan milli oyuncunun geçen yıl sözleşmesi uzatılırken yönetimde "Gösterdiği mükemmel çıkışla yeni transfer gibi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

İyi ki sözleşmesini geçen yıl uzattık.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

Bu Fenerbahçe adına mütthiş doğru bir hamle oldu" yorumları yapılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA

Napoli'nin talip olduğu Ferdi için Ajax ve Borussia Dortmund da yakın takipte.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıktı.

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