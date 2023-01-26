FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş transfer kararı!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, transferde hareketli günler yaşıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, transferde hareketli günler yaşıyor.
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilk takviyesini stoper bölgesine yaptı.
Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Stoper hattını Samet Akaydın takviyesiyle güçlendiren sarı-lacivertlilerde gözler sol bek transferine çevrildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından A Spor'a yaptığı açıklamada sol bek transferi istediğini söylemişti.
Jesus, Karadeniz ekibiyle oynanan mücadele sonrası düzenlediği basın toplantısında ise "Transfer döneleri geldiğinde her takım belli ayarlar yapmak ister.
Takımdan ayrılanlar katılanlar olabilir. Bu dönemde her takımın imkanı olabiliyor.
Biz de transferde Samet'i kadromuza kattık. Gelir gelmez oynadı.
Her oyuncu gibi öğreneceği şeyler var. Teknik kalitesi var.
Transfer penceresi açık. Takım için en iyisini yapmaya çalışacağız.
İsim veremeyiz. Biz de bilmiyoruz. İmkanımız var. Transfer yapmayı düşündüğümüz pozisyonlar var. Bakalım istediğimiz gibi bir isim bulabilecek miyiz?" ifadelerini kullanmıştı.
Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, aradığı ismi İtalya'da buldu.
Kanarya, Serie B ekibi Parma'da forma giyen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'nin bu transfer için Parma'ya 8.5 milyon Euro ödemesi bekleniyor.
Oosterwolde transferini birkaç gün içerisinde resmiyete kavuşturması beklenen sarı-lacivertlilerin, hücum hattına da bir takviye yapacağı öne sürülmüştü.
Fenerbahçe'nin adı bu doğrultuda sık sık Antalyaspor forması giyen Haji Wright ile anılıyordu.
Sarı-lacivertlilerde forvet transferiyle ilgili karar verildi.
Milliyet'in haberine göre, teknik direktör Jorge Jesus golcü transferi istemedi.
Elinde Valencia, Batshuayi, King, Serdar Dursun ve Rossi gibi beş golcüsü bulunduğunu ifade eden Portekizli teknik adam, bu bölge için transfere ihtiyaç duymadığını ifade etti.
Deneyimli teknik adam, transfer dönemi öncesinde verdiği raporda yönetimden savunmaya ve sol beke takviye istemişti.