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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş transfer kararı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği arttı. Samet Akaydın'ı kadrosuna katan ve Jayden Oosterwolde için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, transferle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 15:45
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş transfer kararı!

Stoper hattını Samet Akaydın takviyesiyle güçlendiren sarı-lacivertlilerde gözler sol bek transferine çevrildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş transfer kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından A Spor'a yaptığı açıklamada sol bek transferi istediğini söylemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş transfer kararı!

Jesus, Karadeniz ekibiyle oynanan mücadele sonrası düzenlediği basın toplantısında ise "Transfer döneleri geldiğinde her takım belli ayarlar yapmak ister.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş transfer kararı!

Takımdan ayrılanlar katılanlar olabilir. Bu dönemde her takımın imkanı olabiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş transfer kararı!

Biz de transferde Samet'i kadromuza kattık. Gelir gelmez oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş transfer kararı!

Her oyuncu gibi öğreneceği şeyler var. Teknik kalitesi var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş transfer kararı!

Transfer penceresi açık. Takım için en iyisini yapmaya çalışacağız.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş transfer kararı!

İsim veremeyiz. Biz de bilmiyoruz. İmkanımız var. Transfer yapmayı düşündüğümüz pozisyonlar var. Bakalım istediğimiz gibi bir isim bulabilecek miyiz?" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş transfer kararı!

Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, aradığı ismi İtalya'da buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş transfer kararı!

Kanarya, Serie B ekibi Parma'da forma giyen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ile anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş transfer kararı!

Fenerbahçe'nin bu transfer için Parma'ya 8.5 milyon Euro ödemesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş transfer kararı!

Oosterwolde transferini birkaç gün içerisinde resmiyete kavuşturması beklenen sarı-lacivertlilerin, hücum hattına da bir takviye yapacağı öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş transfer kararı!

Fenerbahçe'nin adı bu doğrultuda sık sık Antalyaspor forması giyen Haji Wright ile anılıyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş transfer kararı!

Sarı-lacivertlilerde forvet transferiyle ilgili karar verildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş transfer kararı!

Milliyet'in haberine göre, teknik direktör Jorge Jesus golcü transferi istemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş transfer kararı!

Elinde Valencia, Batshuayi, King, Serdar Dursun ve Rossi gibi beş golcüsü bulunduğunu ifade eden Portekizli teknik adam, bu bölge için transfere ihtiyaç duymadığını ifade etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş transfer kararı!

Deneyimli teknik adam, transfer dönemi öncesinde verdiği raporda yönetimden savunmaya ve sol beke takviye istemişti.

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