FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'dan transfer sözleri! Hayalini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Pazar günü oynanacak mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"FORMA ŞANSI BULMAK BENİ GÜÇLENDİRDİ"

"Fenerbahçe'ye ilk geldiğim sezon fazla şans bulamadım ve bu da beni zorluyordu. Son 3 sezon daha fazla forma şansı buldum ve bu da beni güçlendirdi."

"SADECE BENİM DEĞİL TÜM TAKIMIN SORUMLULUĞU VAR"

"Takımda çok fazla tecrübeli oyuncu var. Daha önce şampiyonluk da yaşamış isimler. Sadece benim değil tüm takımın önemli bir rolü ve sorumluluğu var."

"AVRUPA HAYALİM VAR"

"Avrupa'da futbol oynama hayalim var. Avrupa'ya gitmek istiyorum ama şu anda sadece Fenerbahçe'ye odaklıyım."

"HOCAM NEREDE GÖREV VERİRSE ORAYA ODAKLANIYORUM"

"Favori pozisyonum 10 numara ama kenarlarda da oynayabiliyorum. Hocam nerede görev verirse oraya odaklanıyorum. 10 numara söylemim şaka tabii."

"JESUS ÇOK BİLGİLİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

"Jorge Jesus çok bilgili bir teknik direktör. Her geçen gün daha da gelişiyoruz. Ben de kişisel olarak maçlarda en iyi performansımı ortaya koymaya çalışıyorum."