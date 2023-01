SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - İtalyan gazeteci duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'yi bitiriyor

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli takımda öncelik verilen mevkilerden biri de sol bek hattıydı. Kanarya, bir süredir İtalyan ekibi Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde için girişimlerini sürdürüyordu. Yeni gelişmeyi, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano duyurdu.

Romano transfer görüşmeleriyle ilgili bir paylaşım yaptı ve "Fenerbahçe, Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde'nin transferini bitirmek üzere. Oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Parma ile son detayları görüşüyor" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe are really close to complete the signing of Jayden Oosterwolde from Parma. Clubs working on final details then it will be done. 🟡🔵 #transfers



Oosterwolde has already agreed personal terms with Fenerbahçe. pic.twitter.com/YufhMvDcoA