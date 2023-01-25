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Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro'nun adı Serie A ekibi Fiorentina ile anılıyordu. Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sahalardan bir süredir uzak olan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 09:27
Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022/2023 sezonu öncesi takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet etti.

Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

Sarı-lacivertliler, Portekizli hocayla birlikte sezona fırtına gibi bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

Ligi bir süre lider götüren Kanarya, Dünya Kupası sonrası düşüşe geçti.

Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

Fenerbahçe, Dünya Kupası öncesi aldığı Giresunspor mağlubiyetinin ardından turnuva sonrası da çıktığı derbileri kaybetti ve liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

Ligde 20. hafta sonunda Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, sezon başında birçok ismi kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

Birçok transferiyle ses getiren Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biri de Joao Pedro olmuştu.

Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

Yaz transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile de anılan Brezilya asıllı İtalyan yıldız, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

Sarı-lacivertlier bu transfer için Cagliari'ye 4.6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

Büyük beklentilerle kadroya dahil edilen 30 yaşındaki futbolcu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

Pedro, Dünya Kupası arasında Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ciddi bir sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

Hem dizinden hem de ayak bileğinden sakatlanan deneyimli oyuncu, 30 Kasım'da oynanan karşılaşmadan sonra formasından uzak kaldı.

Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

Sezonu kapattığı konuşulan Joao Pedro'nun beklenenden erken sahalara dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

Bireysel çalışmalarına başlayan yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmıştı.

Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

Joao Pedro'nun önümüzdeki haftalarda sahalara dönüş yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

Fenerbahçe'de Pedro bekleyişi devam ederken, oyuncuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

Fiorentina, İtalya'da parlak bir kariyeri olan Joao Pedro'yu transfer etmeyi planlıyordu.

Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

Ancak tecrübeli futbolcunun bu sezon sık sakatlanması kafaları karıştırdı.

Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

TRANSFERİ ASKIYA ALDILAR

İtalyan devinin, Joao Pedro transferini askıya aldığı öğrenildi.

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