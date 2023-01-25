Fenerbahçe'de flaş Joao Pedro gelişmesi! Fiorentina...

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022/2023 sezonu öncesi takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet etti.
Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022/2023 sezonu öncesi takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet etti.
Sarı-lacivertliler, Portekizli hocayla birlikte sezona fırtına gibi bir giriş yaptı.
Ligi bir süre lider götüren Kanarya, Dünya Kupası sonrası düşüşe geçti.
Fenerbahçe, Dünya Kupası öncesi aldığı Giresunspor mağlubiyetinin ardından turnuva sonrası da çıktığı derbileri kaybetti ve liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Ligde 20. hafta sonunda Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, sezon başında birçok ismi kadrosuna katmıştı.
Birçok transferiyle ses getiren Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biri de Joao Pedro olmuştu.
Yaz transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile de anılan Brezilya asıllı İtalyan yıldız, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlier bu transfer için Cagliari'ye 4.6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Büyük beklentilerle kadroya dahil edilen 30 yaşındaki futbolcu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Pedro, Dünya Kupası arasında Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ciddi bir sakatlık yaşadı.
Hem dizinden hem de ayak bileğinden sakatlanan deneyimli oyuncu, 30 Kasım'da oynanan karşılaşmadan sonra formasından uzak kaldı.
Sezonu kapattığı konuşulan Joao Pedro'nun beklenenden erken sahalara dönmesi bekleniyor.
Bireysel çalışmalarına başlayan yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmıştı.
Joao Pedro'nun önümüzdeki haftalarda sahalara dönüş yapması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Pedro bekleyişi devam ederken, oyuncuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fiorentina, İtalya'da parlak bir kariyeri olan Joao Pedro'yu transfer etmeyi planlıyordu.
Ancak tecrübeli futbolcunun bu sezon sık sakatlanması kafaları karıştırdı.
TRANSFERİ ASKIYA ALDILAR
İtalyan devinin, Joao Pedro transferini askıya aldığı öğrenildi.
Joao Pedro, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı.
30 yaşındaki forvet, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.