FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e sürpriz talip!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertliler ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kanarya, kış transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Fenerbahçe, Adana Demirspor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertlilerde stoper takviyesinin ardından gözler sol bek transferine çevrildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Çaykur Rizespor maçının ardından A Spor'a yaptığı açıklamada sol bek bölgesine takviye istediğini açıklamıştı.
Kanarya'nın bu mevki için ilk hedefiyse Parma forması giyen Jayden Oosterwolde...
Hollandalı oyuncuyla anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, transfer için İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin birkaç gün içerisinde Oosterwolde transferine resmiyet kazandırması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde yapılacak takviyeler merak edilirken, birçok futbolcu da gösterdikleri performansla Avrupa devlerinin radarına girdi.
Fenerbahçe'de göze çarpan isimlerin başında 17 yaşındaki yıldız Arda Güler geliyor.
Bu sezon bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve taraftarın sevgilisi olan genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin gündeminden düşmüyor.
PORTO'DAN ARDA GÜLER'E KANCA
Adı birçok dev kulüple olan Arda'nın son talibi Porto oldu.
Portekiz temsilcisi bünyesinde parlattığı oyuncuları, dev kulüplere yüksek bonservis bedelle satmasıyla biliniyor.
Porto'nun Arda'yı da renklerine bağlayarak benzer bir gelir elde etmeyi planladığı öğrenildi.
Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı.
Genç yıldız, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
17 yaşındaki futbolcu A Milli Futbol Takımı ile de 1 maça çıktı.
Arda'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.