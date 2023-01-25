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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e sürpriz talip!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, dev kulüplerin gözdesi olmaya devam ediyor. Adı birçok Avrupa ekibiyle anılan 17 yaşındaki futbolcuya yeni bir talip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 08:52
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e sürpriz talip!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e sürpriz talip!

Sarı-lacivertliler ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e sürpriz talip!

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kanarya, kış transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e sürpriz talip!

Kanarya'nın bu mevki için ilk hedefiyse Parma forması giyen Jayden Oosterwolde...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e sürpriz talip!

Hollandalı oyuncuyla anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, transfer için İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin birkaç gün içerisinde Oosterwolde transferine resmiyet kazandırması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e sürpriz talip!

Sarı-lacivertlilerde yapılacak takviyeler merak edilirken, birçok futbolcu da gösterdikleri performansla Avrupa devlerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e sürpriz talip!

Fenerbahçe'de göze çarpan isimlerin başında 17 yaşındaki yıldız Arda Güler geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e sürpriz talip!

Bu sezon bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve taraftarın sevgilisi olan genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin gündeminden düşmüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e sürpriz talip!

PORTO'DAN ARDA GÜLER'E KANCA

Adı birçok dev kulüple olan Arda'nın son talibi Porto oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e sürpriz talip!

Portekiz temsilcisi bünyesinde parlattığı oyuncuları, dev kulüplere yüksek bonservis bedelle satmasıyla biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e sürpriz talip!

Porto'nun Arda'yı da renklerine bağlayarak benzer bir gelir elde etmeyi planladığı öğrenildi.

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