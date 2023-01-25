Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, son olarak Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken, zirve yarışında kalmaya devam etti. Dünya Kupası öncesi adeta fırtına gibi esen ve pozitif oyunuyla taraflı tarafsız tüm futbolseverlere keyif veren Fenerbahçe, turnuva sonrası büyük düşüş yaşadı. Peki, Fenerbahçe'deki düşüşün sebebi ne? Jorge Jesus ve öğrencileri nerede hata yapıyor? İşte Fenerbahçe'ye dair önemli ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 10:24
Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Ümraniyespor'u 2-1 yenmesine rağmen çok zorlanan Fenerbahçe'de Dünya Kupası sonrasında gözle görünür bir düşüş gözlemleniyor.

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

Fenerbahçe'deki bu düşüşün hem mental hem de fiziksel olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

Takvim'in derlediği habere göre, futbol otoriteleri bu düşüşü dört temel başlık altında değerlendiriyor.

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

1) Fenerbahçe üç günde bir maç yaparken rotasyon geniş bir şekilde kullanılabiliyordu.

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

Hem futbolcular formunu koruyabiliyor hem de forma adaleti daha rahat sağlanıyordu.

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

Avrupa Kupası maçları için verilen arada bu imkan ortadan kalktı.

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

2) Sistem 'error' veriyor. Takımın B planının olmaması takımı çok zorluyor.

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

Takımın saha içindeki dizilişi zaman zaman değişse de futbol taktiği hep aynı.

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

Bu da rakiplerin Fenerbahçe'yi daha kolay çözmesine neden oluyor.

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

3) Takımda mental düşünün yanında bireysel formsuzluklar da görülüyor.

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

Özellikle Crespo, Szalai, İrfan Can Kahveci, Arao, Rossi ve Alioski'nin formu Dünya Kupası öncesine ve sonrasına göre göre ciddi bir değişim gösterdi.

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

Takımın pres gücü ve dinamizmi erozyona uğradı.

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

4) Fenerbahçe 5 puan farkla liderken bir anda aldığı yenilgilerle Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

Üstelik bu süreçte Galatasaray'ın flaş galibiyetler alması, Fenerli futbolcuları mental olarak çok etkiledi.

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

FENERBAHÇE SABIRLI OYNAMALI
Jesus'un sistemi takımlar tarafından çözüldü.

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

İyi savunma yapan, topu kazandıktan sonra çabuk çıkan ve savunmanın arkasına da sarkmayı başaran takımlar Fenerbahçe'ye karşı etkili olmaya başladı.

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

Bundan dolayı Fenerbahçe set hücumunda topa daha çok sahip olmalı ve en önemlisi sabırlı olmalı.

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

Böyle bir sistem etkili olabilir.

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

Bu sistemde Arda Güler ve Emre Mor gibi oyuncuların daha fazla süre almaları beklenebilir.

Fenerbahçe neden düşüşe geçti? İşte o 4 madde ve Arda Güler önerisi

Fenerbahçe her şeyden önce rakibinin direkt hücuma çıkışlarına bir çözüm yolu bulmalı. (İlker YAĞCIOĞLU)

DİĞER
Dilan Çiçek Deniz ile Tarık Emir Tekin aşk yaşıyor iddiası! Evliliğin eşiğinden dönen çift teselliyi birbirinde buldu!
Büşra Kabataş'ın katili Taner Yaylacı'nın şok arama kayıtları çıktı! Tecavüz ve insan yakma sonrası otopsi...
F.Bahçe oyuncuyla anlaştı! Son detaylar görüşülüyor
Lyon'dan G.Saray'a transfer cevabı! Bonservisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe oyuncuyla anlaştı! Son detaylar görüşülüyor
F.Bahçe'de flaş Pedro gelişmesi! Fiorentina...
Resimli, dualı Regaip Kandili mesajları 2023
2023 Şubat celbi er sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı e-Devlet
25 Ocak 2023 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 3 yıl geçti Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 3 yıl geçti 11:19
Abdülkerim Bardakcı konuşuyor | CANLI Abdülkerim Bardakcı konuşuyor | CANLI 11:16
Abdülkadir Ömür açıkladı! Avrupa hedefim... Abdülkadir Ömür açıkladı! Avrupa hedefim... 11:02
G.Saray istiyordu! Başakşehir de teklif yaptı G.Saray istiyordu! Başakşehir de teklif yaptı 10:45
Melo oğluyla birlikte antremanda! Melo oğluyla birlikte antremanda! 10:30
F.Bahçe oyuncuyla anlaştı! Son detaylar görüşülüyor F.Bahçe oyuncuyla anlaştı! Son detaylar görüşülüyor 10:25
Daha Eski
F.Bahçe Beko ASVEL'e konuk oluyor F.Bahçe Beko ASVEL'e konuk oluyor 10:25
F.Bahçe neden düşüşte? İşte o 4 madde ve Arda önerisi F.Bahçe neden düşüşte? İşte o 4 madde ve Arda önerisi 10:24
LeBron James’in 46 sayısı galibiyete yetmedi LeBron James’in 46 sayısı galibiyete yetmedi 10:21
Fırtına'nın gündeminde iki yıldız var! Fırtına'nın gündeminde iki yıldız var! 10:15
Lyon'dan G.Saray'a transfer cevabı! Bonservisi... Lyon'dan G.Saray'a transfer cevabı! Bonservisi... 10:03
G.Saray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa... G.Saray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa... 10:03