FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk 20 hafta itibarıyla 41 puanla 2. sırada yer alıyor.
Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk 20 hafta itibarıyla 41 puanla 2. sırada yer alıyor.
Şampiyonluk ümidini sürdüren sarı-lacivertliler, Avrupa'da da yoluna doludizgin devam ediyor.
Sezona fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de performansıyla adından en çok söz ettiren isimlerden biri Enner Valencia oldu.
Ekvadorlu yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 maçta 18 gol attı.
33 yaşındaki futbolcu ayrıca 4 asist üretti.
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da boy gösteren Valencia, Ekvador Milli Takımı ile attığı 3 golle gündem oldu.
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçında ağları sarsan yıldız futbolcu, takımını çeyrek finale taşımıştı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'nın adı Cruz Azul, Al-Hilal ve Barcelona gibi takımlarla anılıyor.
Takımının en büyük gol umutlarından olan Valencia, Ekvador basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Deneyimli forvet, Galatasaray taraftarlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
El Futbolero'ya konuşan Enner Valencia'nın açıklamaları şu şekilde:
Fenerbahçe'de kalmak istiyorum.
İnsanlar bana ve aileme karşı çok saygılılar.
Ancak benim Fenerbahçe'de kalmam kulübün ne istediğine de bağlı.
Fenerbahçe ile kupa kazanmayı çok isterim.
Buradaki üçüncü senem ve bir şampiyonluk kazanmak istiyorum.
"GALATASARAYLI TARAFTARLAR ÇOK SAYGILI"
Türk taraftarlar çok saygılı, Galatasaray taraftarıyla tanışıyorsunuz ve sizle fotoğraf çekilmek istiyorlar.
Bunlar çok şaşırtıcı şeyler.
Türkiye'de kulüplerin büyüklüğünü görebilirsiniz."
İşte o haber...