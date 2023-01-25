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FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Deneyimli golcü, Galatasaraylı taraftarlar ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 16:07 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 16:07
Mert Kılıç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk 20 hafta itibarıyla 41 puanla 2. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

Şampiyonluk ümidini sürdüren sarı-lacivertliler, Avrupa'da da yoluna doludizgin devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

Sezona fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de performansıyla adından en çok söz ettiren isimlerden biri Enner Valencia oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

Ekvadorlu yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 maçta 18 gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

33 yaşındaki futbolcu ayrıca 4 asist üretti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da boy gösteren Valencia, Ekvador Milli Takımı ile attığı 3 golle gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçında ağları sarsan yıldız futbolcu, takımını çeyrek finale taşımıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'nın adı Cruz Azul, Al-Hilal ve Barcelona gibi takımlarla anılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

Takımının en büyük gol umutlarından olan Valencia, Ekvador basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

Deneyimli forvet, Galatasaray taraftarlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

El Futbolero'ya konuşan Enner Valencia'nın açıklamaları şu şekilde:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

Fenerbahçe'de kalmak istiyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

İnsanlar bana ve aileme karşı çok saygılılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

Ancak benim Fenerbahçe'de kalmam kulübün ne istediğine de bağlı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

Fenerbahçe ile kupa kazanmayı çok isterim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

Buradaki üçüncü senem ve bir şampiyonluk kazanmak istiyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

"GALATASARAYLI TARAFTARLAR ÇOK SAYGILI"

Türk taraftarlar çok saygılı, Galatasaray taraftarıyla tanışıyorsunuz ve sizle fotoğraf çekilmek istiyorlar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan flaş açıklama! "Galatasaraylı taraftarlar..."

Bunlar çok şaşırtıcı şeyler.

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