Fenerbahçe Alagöz Holding 95 - 73 Virtus Segafredo Bologna (Maç sonucu ÖZET) Fenerbahçe zirvedeki yerini korudu

Geride kalan 11 maçta elde ettiği 9 galibiyetle liderliğini sürdüren sarı-lacivertliler, söz konusu galibiyetlerin tamamını üst üste aldı.

Konuk ekip ise 8. kez mağlup oldu.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ofer Manheim (İsrail), Natasa Dragojevic (Karadağ), Nir Meirson (İsrail)

Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 6, Meesseman 22, McBride 10, Iagupova 19, Stewart 14, Sabally 19, Manolya Kurtulmuş, Djordjevic 3, Sacalir 2, Raca, Merve Aydın

Virtus Segafredo Bologna: Dojkic 11, Zandalasini 11, Laksa 29, Cinili 4, Rupert 14, Del Pero, Pasa, Barberis, Andre 4, Orsili

1. Periyot: 22-19

Devre: 46-32

3. Periyot: 67-56