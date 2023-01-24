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Zoru yaptı kolayı kaçırdı

İlk yarıda rakiplerini ipe dizdikten sonra topu kaleciye kaptıran Enner Valencia, sosyal medyayı salladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
Zoru yaptı kolayı kaçırdı
Fenerbahçe'de 15 golle takımın en skorer ismi olan Enner Valencia, Ümraniyespor'u boş geçti... Ekvadorlu yıldız ilk yarıda yine etkiliydi. 12. dakikada orta sahada buluştuğu topla 4-5 rakibini çalımladıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Onu da geçmeye çalışırken Orkun topa sahip oldu. Taraftarlar sosyal medyada, "Zoru başarıp, kolayı elinin tersiyle iten tek adam", "50 çalım attı, karşı karşıya kaçırdı. Onun adı Valencia" yorumları yaptı. Valencia galibiyet golünün asistini yaparak kendini affettirdi.
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