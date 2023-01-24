Zoru yaptı kolayı kaçırdı

Fenerbahçe'de 15 golle takımın en skorer ismi olan Enner Valencia, Ümraniyespor'u boş geçti... Ekvadorlu yıldız ilk yarıda yine etkiliydi. 12. dakikada orta sahada buluştuğu topla 4-5 rakibini çalımladıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Onu da geçmeye çalışırken Orkun topa sahip oldu. Taraftarlar sosyal medyada, "Zoru başarıp, kolayı elinin tersiyle iten tek adam", "50 çalım attı, karşı karşıya kaçırdı. Onun adı Valencia" yorumları yaptı. Valencia galibiyet golünün asistini yaparak kendini affettirdi.