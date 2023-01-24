Kanarya’dan sıcak takibe devam

SPOR Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü... Karşılaşmaya Fenerbahçe hızlı başladı. 10. dakikada sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin plase vuruşunda, kaleci Orkun Özdemir topu son anda çeldi. Dönen topa bu kez Batshuayi vurdu. Orkun bir kez daha başarılıydı. Rossi kafayla tamamlamak istedi ancak iyi vuramadı. 13'te çalımlarla ceza sahasına giren Enner Valencia'nın ayağından topu son anda kaleci Orkun kapmayı başardı... İkinci yarıda oyun hareketlendi. 71'de Geraldo'nun topu yan direkten döndü. Peşinden Batshuayi, kaleciyi de geçip Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 0-1. Ev sahibi 78'de Umut Nayir ile aynı şekilde karşılık verdi: 1-1. 89'da Valencia'nın ortasında Glumac topu kendi kalesine yolladı: 1-2. Uzatmalarda Umut Nayir'in golü VAR uyarısıyla öncesinde Batshuayi'ye faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edilince Fenerbahçe 2-1 kazanıp, lider Galatasaray ile farkı yeniden 4'e indirdi. Ümraniye'de Onur Atasayar iptal sonrası çift sarıdan kırmızı gördü.