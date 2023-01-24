Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

Fenerbahçe, bir dönem ülkemizde Galatasaray'da da oynayan Armindo Bruma'yı sezon başında kiralamıştı.
Fenerbahçe, bir dönem ülkemizde Galatasaray'da da oynayan Armindo Bruma'yı sezon başında kiralamıştı.
Bruma'nın sözleşmesinde, zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyordu.
Sarı lacivertliler, Bruma transferinde şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.
Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.
Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.
Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
KADROYA ALINMADI
Transferin ardından Bruma'dan memnun kalınmazken, Jorge Jesus Portekizli futbolcuyu lig ve Avrupa kadrosuna almamıştı.
Bruma'nın yaşadığı sakatlık da Fenerbahçe'nin, kadroya almaması için sebep olmuştu.
BONSERVİSİ ALINDI
Fenerbahçe cephesi, geçtiğimiz günlerde Bruma'nın zorunlu satın alma opsiyonunun kullanıldığı aktarımıştı.
Bruma için yapılan açıklamada şu sözlere yer verilmişti:
"Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü PSV Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Bu anlaşma sonucunda PSV Eindhoven Kulübüne 4 milyon 250 bin euro transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2.5+1 yıl daha anlaşmaya vardığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
PSV EFSANESİNDEN OLAY SÖZLER
Öte yandan PSV Eindhoven efsanesi René van de Kerkhof, Bruma'nın Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuştu.
René van de Kerkhof, Hollanda'da bir podcaste katılırken, şu ifadeleri kullandı:
"Bütün hafta bu transfer sayesinde (Fenerbahçe) mutlu oldum. O çocuk (Bruma) yüz yılın en kötü futbolcusuydu. Futbol oynamayı bıraksa iyi olur."
TARAFTARLAR DA MUTLU
Bununla beraber kombine sahibi olan bir PSV taraftarı da konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Herhangi birinin bu transferi istemesi inanılmaz. Onun hakkında yazılan scouting raporunu okumak isterdim."
Bruma, PSV'ye toplamda, yaklaşık 20 milyon euroya mal olmuştu.