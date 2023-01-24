Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

Fenerbahçe'nin sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve geçtiğimiz günlerde bonservisinin alındığı duyurulan Bruma hakkında, PSV'nin efsane isimlerinden René van de Kerkhof konuştu. Hollandalı efsane, Bruma'nın Fenerbahçe'ye transferi sonrası mutlu olduğunu aktarırken, Portekizli futbolcu için ağır ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 12:52
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

Fenerbahçe, bir dönem ülkemizde Galatasaray'da da oynayan Armindo Bruma'yı sezon başında kiralamıştı.

Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

Bruma'nın sözleşmesinde, zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

Sarı lacivertliler, Bruma transferinde şu ifadeleri kullanmıştı:

Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.

Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

KADROYA ALINMADI
Transferin ardından Bruma'dan memnun kalınmazken, Jorge Jesus Portekizli futbolcuyu lig ve Avrupa kadrosuna almamıştı.

Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

Bruma'nın yaşadığı sakatlık da Fenerbahçe'nin, kadroya almaması için sebep olmuştu.

Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

BONSERVİSİ ALINDI
Fenerbahçe cephesi, geçtiğimiz günlerde Bruma'nın zorunlu satın alma opsiyonunun kullanıldığı aktarımıştı.

Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

Bruma için yapılan açıklamada şu sözlere yer verilmişti:

Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

"Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü PSV Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

Bu anlaşma sonucunda PSV Eindhoven Kulübüne 4 milyon 250 bin euro transfer bedeli ödenecektir.

Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

Futbolcu ile 2.5+1 yıl daha anlaşmaya vardığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

PSV EFSANESİNDEN OLAY SÖZLER
Öte yandan PSV Eindhoven efsanesi René van de Kerkhof, Bruma'nın Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

René van de Kerkhof, Hollanda'da bir podcaste katılırken, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

"Bütün hafta bu transfer sayesinde (Fenerbahçe) mutlu oldum. O çocuk (Bruma) yüz yılın en kötü futbolcusuydu. Futbol oynamayı bıraksa iyi olur."

Fenerbahçe'nin Bruma transferi için olay sözler! "Yüzyılın en kötüsü"

TARAFTARLAR DA MUTLU
Bununla beraber kombine sahibi olan bir PSV taraftarı da konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

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