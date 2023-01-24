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Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 17:20 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 17:20
Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı ve tarihi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta tarihlerinden birinde oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak. Maçın tarih ve saati belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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