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ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Ümraniyespor - Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. Fenerbahçe, Ümraniye Şehir Stadyumu'na konuk olacak. Abdülkadir Bitigen, kritik maçta orta hakem olarak görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 10:40
ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Ümraniyespor ile Fenerbahçe konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı 23 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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JOAO PEDRO FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına tek oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Ümraniyespor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

LİGDE 2. RANDEVU

Fenerbahçe ile Ümraniyespor oynayacakları müsabaka ile birlikte Süper Lig'de 2. kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler bu sezonun ilk maçında konuk ettiği kırmızı-beyazlı rakibi ile 3-3 berabere kaldı.
İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşirken, Ümraniyespor iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanarak tur atlamıştı.

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 8 maça çıktı. Bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 16 puan topladı. Rakip filelere 18 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 7 gol gördü. Fenerbahçe deplasmanda son olarak karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.

İRFAN CAN KAHVECİ CEZALI

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Joao Pedro kadroda yer alamayacak. Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Ümraniyespor maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak ve haftaya oynanacak Kasımpaşa karşısında görev alabilecek.

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