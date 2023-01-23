Jorge Jesus'tan galibiyet yorumu! "Son düdüğe kadar inanıyoruz"

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Alınan kritik 3 puanın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI

Jorge Jesus maçın ardından, "En önemlisi 3 puan almaktı. Fenerbahçeli futbolcuların kalbi ve ruhu var. Sonuna kadar kazanmaya inanıyorlar.

Attığınız golün dakikasının önemi yok, son düdüğe kadar inanıyoruz. Bu yüzden golleri bulabiliyoruz.

Ben Ümraniyespor'un stadyumu hakkında öyle demek istemedim. Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında daha büyük stadyumda oynadılar, iyi bir atmosfer vardı. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim." ifadelerine yer verdi.