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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ile Emre Mor arasında sinirler yükseldi! İşte o anlar...

Fenerbahçe Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı lacivertlilerin yıldızlarından Batshuayi ile Emre Mor arasında tartışma çıktı. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 21:33 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 22:44
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ile Emre Mor arasında sinirler yükseldi! İşte o anlar...

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı lacivertlilerde mücadele sırasında Batshuayi ile Emre Mor arasında tartışma çıktı.

Futbolcuları İrfan Can Kahveci sakinleştirmeye çalıştı.

İŞTE O ANLAR

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

MAÇ SONRASI BİRLİKTE AÇIKLAMA YAPTILAR

Mücadele sonrası yayıncı kuruluş mikrofonlarına Michy Batshuayi ile birlikte konuşan Emre Mor, tartışmanın sahada kaldığını belirtirken şunları söyledi:

"Açıkçası futbolcular olarak sahada futbol oynarken, adrenalin yükselebiliyor. Batshuayi ile aramda herhangi bir problem yok, iyi anlaşan iki arkadaşız. Futbol böyle. Biz yine arkadaşlığımızı devam ettireceğiz. Bence ciddiye alınacak bir şey değil."

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