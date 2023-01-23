Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ile Emre Mor arasında sinirler yükseldi! İşte o anlar...

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı lacivertlilerde mücadele sırasında Batshuayi ile Emre Mor arasında tartışma çıktı.

Futbolcuları İrfan Can Kahveci sakinleştirmeye çalıştı.

İŞTE O ANLAR

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

MAÇ SONRASI BİRLİKTE AÇIKLAMA YAPTILAR

Mücadele sonrası yayıncı kuruluş mikrofonlarına Michy Batshuayi ile birlikte konuşan Emre Mor, tartışmanın sahada kaldığını belirtirken şunları söyledi:

"Açıkçası futbolcular olarak sahada futbol oynarken, adrenalin yükselebiliyor. Batshuayi ile aramda herhangi bir problem yok, iyi anlaşan iki arkadaşız. Futbol böyle. Biz yine arkadaşlığımızı devam ettireceğiz. Bence ciddiye alınacak bir şey değil."