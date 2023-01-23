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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ümraniyespor maçı öncesi liderlik açıklaması!

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerde mücadele öncesi teknik direktör Jorge Jesus'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Jorge Jesus'un sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 19:21 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 19:27
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ümraniyespor maçı öncesi liderlik açıklaması!

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor ile kozlarını paylaşıyor. Maç öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'tan dikkat çeken sözler geldi.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMASI

Jorge Jesus mücadele öncesinde, "Türkiye Ligi her zaman çok çekişmeli bir lig. Her maç çekişmeli. Bu anlamda takımların hangi sırada olduğunun önemi yok. Bu akşam zor bir maç olacak. Takım gelişerek yoluna devam ediyor. Uzun haftalar boyunca liderdik. Sonra liderliği Galatasaray'a kaybettik. Tekrar lider olmak istiyoruz. Bunun için sıkı çalışıyoruz. Her maçı kazanıp oyunumuzun üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

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