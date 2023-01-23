FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe maç eksiğiyle Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe maç eksiğiyle Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü.
Kanarya 20. haftada Ümraniyespor'a konuk olacak.
3 Kulvarda şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Jesus kadroda görmek istediği isimleri yönetime bildirirken Fenerbahçe'ye sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor.
Sarı lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia için transfer iddiaları bitmek bilmiyor.
Suudi Arabistan'da transfer sezonu ay sonunda bitecek.
Al Hilal'li temsilcilerin Enner Valencia'nın menajeri ile görüşerek teklifini ilettiklerini Valencia'nın menajerinin de Fenerbahçeli kurmaylarla masaya oturacağı belirtiliyor.
33 yaşındaki Enner Valencia'nın güncel piyasa değeri 3-4 milyon Euro civarında.
Ekvadorlu oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Al Hilal'in az kontrat süresi nedeniyle teklifinin de 3 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor.
Takvim'de yer alan habere göre, Fener yönetiminin bu teklifi kabul etmesi için takıma bir forvet transferini gerçekleştirmesi gerekiyor.
Fenerbahçeli Enner Valencia, özellikle Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı sonrası birçok kulübün dikkatini üzerine çekti.
Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta görev aldı.
Ekvadorlu yıldız 18 gol attı.
4 de asist yaptı.
Valencia bu sezon oynadığı 4 kulvarda da gol attı.
ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989'da Ekvador'un Esmeraldas kentinde dünyaya gelen Enner Valencia, futbola 2005 yılında Caribe Junior'da başladı.
Daha sonra yine ülkesi Ekvador'un başka bir takımı olan Emelec'in altyapısına transfer olan Valencia, 2010 yılında profesyonel dünyaya adım attı.
117 maça çıkıp 23 gol 21 asist kaydeden Enner Valencia, yurtdışından teklifler almaya başladı ve kıta değiştirerek Meksika ligi ekiplerinden Pachuca'ya transfer oldu.