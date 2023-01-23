Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

Ocak ayı transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Arabistan kulübü Valencia'nın menajieri ile görüştüğü öğrenildi. İşte transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe maç eksiğiyle Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

Kanarya 20. haftada Ümraniyespor'a konuk olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

3 Kulvarda şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

Jesus kadroda görmek istediği isimleri yönetime bildirirken Fenerbahçe'ye sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

Sarı lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia için transfer iddiaları bitmek bilmiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

Son olarak Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in Valencia için girişimde bulunduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

Suudi Arabistan'da transfer sezonu ay sonunda bitecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

Al Hilal'li temsilcilerin Enner Valencia'nın menajeri ile görüşerek teklifini ilettiklerini Valencia'nın menajerinin de Fenerbahçeli kurmaylarla masaya oturacağı belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

33 yaşındaki Enner Valencia'nın güncel piyasa değeri 3-4 milyon Euro civarında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

Ekvadorlu oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

Al Hilal'in az kontrat süresi nedeniyle teklifinin de 3 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

Takvim'de yer alan habere göre, Fener yönetiminin bu teklifi kabul etmesi için takıma bir forvet transferini gerçekleştirmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

Fenerbahçeli Enner Valencia, özellikle Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı sonrası birçok kulübün dikkatini üzerine çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

Ekvadorlu yıldız 18 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

4 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

Valencia bu sezon oynadığı 4 kulvarda da gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989'da Ekvador'un Esmeraldas kentinde dünyaya gelen Enner Valencia, futbola 2005 yılında Caribe Junior'da başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

Daha sonra yine ülkesi Ekvador'un başka bir takımı olan Emelec'in altyapısına transfer olan Valencia, 2010 yılında profesyonel dünyaya adım attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'ya sürpriz talip!

117 maça çıkıp 23 gol 21 asist kaydeden Enner Valencia, yurtdışından teklifler almaya başladı ve kıta değiştirerek Meksika ligi ekiplerinden Pachuca'ya transfer oldu.

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