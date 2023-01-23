FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı!

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor.
Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertliler, iç transferde de hareketli saatler yaşadı.
Fenerbahçe'de genç futbolcu İsmail Yüksek'in sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı.
Sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatılan İsmail Yüksek'e Avrupa'ya transferinde kolaylık sözü verildiği öğrenildi.
23 yaşındaki oyuncu, Avrupa kulüplerinden teklif alırsa, transferinde kolaylık sağlanacak.
İsmail ile Bayer Leverkusen ilgileniyor.
İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 17 kez maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Yıldırım Belediyesi'nde başladı.
Ardından Gölcükspor'a transfer oldu.
2020'de Gölcükspor'dan 65 bin euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
Sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.
1.83 cm boyundaki İsmail Yüksek, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.
23 yaşındaki genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
İsmail Yüksek, 4 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi ve 1 gol kaydetti.
Başarılı ismin güncel piyasa değeri ise 4.8 milyon euro...