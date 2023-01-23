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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde İsmail Yüksek'in mukavelesini yenilemişti. Genç futbolcuya, kontratı uzatılırken verilen söz ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 09:54
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı!

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı!

Sarı-lacivertliler, iç transferde de hareketli saatler yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de genç futbolcu İsmail Yüksek'in sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı!

Sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatılan İsmail Yüksek'e Avrupa'ya transferinde kolaylık sözü verildiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı!

23 yaşındaki oyuncu, Avrupa kulüplerinden teklif alırsa, transferinde kolaylık sağlanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı!

İsmail ile Bayer Leverkusen ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı!

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 17 kez maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı!

Bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı!

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı!

Profesyonel futbol kariyerine Yıldırım Belediyesi'nde başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı!

Ardından Gölcükspor'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı!

2020'de Gölcükspor'dan 65 bin euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı!

Sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı!

1.83 cm boyundaki İsmail Yüksek, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı!

23 yaşındaki genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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