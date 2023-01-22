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Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı öncesi 'sarı' paniği! 6 futbolcu...

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde tek eksik Joao Pedro. Öte yandan Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı öncesi 6 futbolcu sınırda bulunuyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 09:56
Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı öncesi 'sarı' paniği! 6 futbolcu...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Pazartesi günü deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde Galatasaray ile zirve yarışı veren sarı-lacivertliler, geçen hafta Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenmişti.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Ümraniyespor'u da yenerek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, 38 puanla 2. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonu ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı.

Ligde yaptığı 18 maçta 14 puan alabilen Ümraniyespor ise son sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

Tek eksik Pedro

Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanında Joao Pedro'dan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Pazartesi günü zorlu deplasman maçında forma giyemeyecek.

Sınırda 6 isim

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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