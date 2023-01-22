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Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı öncesi büyük tehlike! 6 futbolcu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor'a konuk olacak. Zirve takibini sürdüren sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Ümraniyespor karşısında sarı kart görmesi halinde 21. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 10:13
Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı öncesi büyük tehlike! 6 futbolcu...

Ligde Galatasaray ile zirve yarışı veren sarı-lacivertliler, geçen hafta Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenmişti.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı öncesi büyük tehlike! 6 futbolcu...

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Ümraniyespor'u da yenerek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı öncesi büyük tehlike! 6 futbolcu...

Teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, 38 puanla 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı öncesi büyük tehlike! 6 futbolcu...

İki takım arasında sezonu ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı öncesi büyük tehlike! 6 futbolcu...

Ligde yaptığı 18 maçta 14 puan alabilen Ümraniyespor ise son sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı öncesi büyük tehlike! 6 futbolcu...

TEK EKSİK PEDRO

Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanında Joao Pedro'dan yararlanamayacak.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı öncesi büyük tehlike! 6 futbolcu...

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, pazartesi günü zorlu deplasman maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı öncesi büyük tehlike! 6 futbolcu...

6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı öncesi büyük tehlike! 6 futbolcu...

İşte o isimler...

Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı öncesi büyük tehlike! 6 futbolcu...

SERDAR AZİZ

Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı öncesi büyük tehlike! 6 futbolcu...

GUSTAVO HENRIQUE

Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı öncesi büyük tehlike! 6 futbolcu...

ATTILA SZALAI

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