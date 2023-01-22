Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı öncesi büyük tehlike! 6 futbolcu...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Pazartesi günü Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligde Galatasaray ile zirve yarışı veren sarı-lacivertliler, geçen hafta Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenmişti.
Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Ümraniyespor'u da yenerek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, 38 puanla 2. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonu ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı.
Ligde yaptığı 18 maçta 14 puan alabilen Ümraniyespor ise son sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.
TEK EKSİK PEDRO
Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanında Joao Pedro'dan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, pazartesi günü zorlu deplasman maçında forma giyemeyecek.
6 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
İşte o isimler...
MERT HAKAN YANDAŞ
FERDİ KADIOĞLU
MIGUEL CRESPO