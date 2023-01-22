Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Fenerbahçe, Lincoln'e 3.5 milyon euro, Luan Peres'e 5.2 milyon euro, Joao Pedro'ya 4.6 milyon euro, Bruma'ya 4.25 milyon euro, Arao'ya 3 milyon euro, Gustavo'ya 1.4 milyon euro kiralama bedeli, Batshuayi'ye 3.5 milyon euro, Samet Akaydın'a 3.7 milyon euro ve Emre Mor'a da 2 milyon euro bonservis ödendi.



