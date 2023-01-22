Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Fenerbahçe'de sezon başında yabancı kontenjanına takıldığı için kadroya yazılamayan Bruma'nın bonservisinin PSV'den alınması taraftarlar arasında tepki topladı.
Fenerbahçe'de sezon başında yabancı kontenjanına takıldığı için kadroya yazılamayan Bruma'nın bonservisinin PSV'den alınması taraftarlar arasında tepki topladı.
28 yaşındaki yıldız için PSV'ye 4.25 milyon euroluk satın alma opsiyonu ödenmesi kafaları karıştırdı.
Şu anda maçlara çıkamayan Bruma için ödenen bu para yeni bir tartışma konusu yarattı.