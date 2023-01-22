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Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Kim Min Jae, 18 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ile Napoli'nin yolunu tutmuştu. Sarı lacivertlilerde Bruma'ya verilen 4.2 milyon Euro tartışılmaya başlanırken, Kim'den gelen paranın 6 ayda eridiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 09:47
Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Fenerbahçe'de sezon başında yabancı kontenjanına takıldığı için kadroya yazılamayan Bruma'nın bonservisinin PSV'den alınması taraftarlar arasında tepki topladı.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

28 yaşındaki yıldız için PSV'ye 4.25 milyon euroluk satın alma opsiyonu ödenmesi kafaları karıştırdı.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Şu anda maçlara çıkamayan Bruma için ödenen bu para yeni bir tartışma konusu yarattı.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Sarı-lacivertlilerde sezon başında Napoli'ye 18 milyon euroya satılan Kim Min Jae'den gelen para 6 ay gibi bir sürede bir anda yeni transferlere gitti.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Bu sezonun başından itibaren 3.5 milyon euroluk bedelle gelen Lincoln ile başlayan süreç Bruma'nın zorunlu satın alma opsiyonuna kadar sürdü.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Fenerbahçe, Lincoln'e 3.5 milyon euro, Luan Peres'e 5.2 milyon euro, Joao Pedro'ya 4.6 milyon euro, Bruma'ya 4.25 milyon euro, Arao'ya 3 milyon euro, Gustavo'ya 1.4 milyon euro kiralama bedeli, Batshuayi'ye 3.5 milyon euro, Samet Akaydın'a 3.7 milyon euro ve Emre Mor'a da 2 milyon euro bonservis ödendi.


Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Bu sezon transfer harcamaları için Fenerbahçe'nin kasasından 37.7 milyon euroyu bulan bir para çıktı.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Para harcanan yeni transferler arasında Bruma hiç kadroya alınamazken, Joao Pedro ve Luan Peres de sakatlık konusunda şanssızlıklar yaşadı.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Batshuayi ise 20 resmi maçta attığı 13 golle yeni transferler arasında en verimli isim oldu.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

30 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerde oyuncu satışları konusunda bu sezon 30 milyon euroyu aşan bir kazanç elde edildi.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Kim Min Jae 18 milyon euro ile Napoli'ye gitti.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Ozan Tufan ve Allahyar'ın Hull City'ye gidişleri kulübe 7.5 milyon euroluk bir kazanç sağladı.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Marcel Tisserand 3 milyon euroya Ettifaq kulübüne satıldı.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Mergim Berisha, Almanya'da Augsburg kulübüne 300 bin euro bir bedelle kiralandı.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Öte yandan Luiz Gustavo, Novak, Mesut Özil, Berke Özer, Max Meyer ve Caulker gibi isimler de bedelsiz ayrıldı.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

ROSSİ'DE DE AYNI YÖNTEM

Bruma'nın satın alma opsiyonunun devreye sokulması akıllara Diego Rossi'yi getirdi.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Sarı-lacivertliler tam bir sene önce de Rossi'nin satın alma opsiyonunu ABD'nin LAFC kulübünden 4.5 milyon euroya almıştı.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Fenerbahçe şimdi de Bruma için PSV'ye 4.25 milyon euroluk bir ödeme yaptı.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

16 YABANCI VAR

Ara transfer döneminde kadrosuna bir sol bek katmak isteyen Fenerbahçe'de şu anda kadroda 16 sözleşmeli yabancı futbolcu bulunuyor.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Bruma ve Lemos, 14 kişilik yabancı kontenjanında dışarıda kalan isimler oldu.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Sarı-lacivertliler şu anda bu sebepten dolayı sol bek transferinde 21 yaş altı yabancı veya yerli futbolcu hamlelerini yapabilecek.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

3 STOPER ALINDI

Kim Min Jae gibi önemli bir ismi kaybeden Fenerbahçe, Güney Koreli stoperin yerini doldurmak için aynı mevkiiye 3 farklı futbolcu aldı.

Fenerbahçe'de Kim'in parası kimlere gitti? İşte şok gerçek

Milliyet'in haberine göre Gustavo Henrique kiralanırken Luan Peres ve Samet Akaydın bonservisleriyle alındı.

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